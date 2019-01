Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald´s ztratil v EU práva na ochrannou známku "Big Mac." Rozhodl o tom evropský úřad pro ochranu duševního vlastnictví (EUIPO), který řešil spor amerického fastfoodu s irským řetězcem Supermac’s. Informovala o tom agentura Reuters.

Tímto rozsudkem zrušil evropský úřad zápis ochranné známky sítě McDonald. Podle něj americký řetězec značku Big Mac pět let před začátkem sporu, který začal v roce 2017, řádně nevyužíval. Úřad tak práva na tuto značku získanou v roce 1996 zrušil.

Irskému řetězci Supermac i dalším, které by chtěly užít podobný název, se tak otevírá další cesta k expanzi do Velké Británie i dalších zemí Evropské unie. Supermac’s tvrdí, že vyhrál v bitvě Davida s Goliášem. Supermac’s podal žádost o zrušení známky počátkem roku 2017, tentýž rok, kdy Big Mac oslavil své 50. výročí.

Velké vítězství

Společnost Supermac's prý nikdy neměla produkt nazvaný Big Mac, ale že McDonald's využíval podobnost jmen obou firem, aby blokoval její expanzi. To se nyní změní. „Je to velké vítězství,“ řekl zakladatel irské firmy Pat McDonagh. Dodal, že tak skončí skončí šikana velkých firem, které hromadí značky, aniž by je používaly.

EUIPO, který sídlí ve Španělsku, se zatím k rozhodnutí nevyjádřil. Zástupce řetězce McDonald´s uvedl, že firma plánuje odvolání. "Jsme tímto rozhodnutím zklamáni a jsme si jisti, že úřad nezohlednil podstatné důkazy, které jsme o používání naší značky Big Mac v celé Evropě doložili," řekl mluvčí pro televizi CNBC.

Americká korporace McDonald’s registrovala značku Big Mac v roce 1996 jak v kategorii jídla, tak i v kategorii restaurací, což znamenalo, že ostatní společnosti nemohly nabýt podobného znění.