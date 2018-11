Billboardy před hranicí: OKD shání zaměstnance v cizině

Nedostatek pracovních sil v tuzemsku přinutil největší těžební společnost v zemi k tomu, že se vydala hledat nové zaměstnance za hranicemi. Nikoli ale na Ukrajině či třeba v Bulharsku, ale v Polsku a na Slovensku. Kromě jiné vsadila na billboardy, které míjíte cestou k hraničnímu přechodu.

U hraničních přechodů si OKD zaplatilo billboardy, kterými chce přilákat polské horníky do firmy. Podobně těžaři cílí také na Slováky.Foto: Deník / Tomáš Januszek

„Kromě toho, že oslovujeme uchazeče v rámci celé České republiky, nově jsme se zaměřili i na vybrané lokality na Slovensku a v příhraniční s Polskem. Se zaměstnanci z Polska a Slovenska máme dlouhodobě velmi dobrou zkušenost. Navíc v těchto lokalitách jsou kvalifikovaní uchazeči, které chceme oslovit,“ vysvětlila personální ředitelka OKD Radka Naňáková pro měsíčník Horník.

Mluvčí společnosti Ivo Čelechovský připomněl, že vedle náborových příspěvků a dalších benefitů firma zaměstnancům z ciziny poskytuje příspěvek na ubytování ve výši dva a půl tisíce korun měsíčně, za podmínek daných legislativou.

Čelechovský dodal, že firmě se letos od začátku roku podařilo přijmout 220 nových zaměstnanců, většinou pro důlní pracoviště, ale stále to nepokrývá potřebu zaměstnavatele.

„Ta je někde okolo 350 lidí. A protože dalších nových sil se na tuzemském trhu nedostává, snaží se je firma zajistit ze zahraničí,“ řekl Čelechovský.

Vedení společnosti OKD ve spolupráci s vlastníkem - společností PRISKO - připravuje nový strategický plán těžby na Karvinsku. Ten by mohl prodloužit aktivní činnost těžařské firmy oproti schválenému reorganizačnímu plánu o dalších sedm let, tedy až do roku 2030.

Do konce tohoto roku by firma měla oznámit termín uzavření Dolu Lazy, který je na hranici vytěžitelných zásob. Aktivní horníci ale o práci nepřijdou a budou přesunuti na pracoviště v jiných dolech revíru. I tuto záležitost projednávalo včera představenstvo OKD.