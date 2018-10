Bílý dům chce modernizovat úřady. Půjčí si experty z Googlu či Amazonu

Vládní úředníci se během pondělí setkali se zástupci technologických firem, aby společně požadavky administrativy projednali. Bílý dům doufá, že firmy nebudou svým zaměstnancům v absolvování „služby státu“ bránit. Zkušení experti mají pomoci s modernizací státních a federálních agentur nebo přípravou nového systému pro potřeby zdravotní péče pro válečné veterány.

„Pondělní jednání nebyla jen o našich snahách o změnu. Jde i o naše nástupce a ty, kteří přijdou po nich“ řekl americkému deníku nejmenovaný úředník. „Z dlouhodobého hlediska je pro zemi přínosné, aby technologičtí profesionálové v určité fázi své kariéry podstoupili civilní službu.“

Přilákat zkušené technologické odborníky však může být podle technologického portálu Cnet pro Trumpovu administrativu tvrdým oříškem. Zástupci Bílého domu doufají, že pracovníci ze Silicon Valley odloží dřívější neshody a politiku stranou. Někteří zaměstnanci však v minulosti protestovali proti spolupráci firem s americkou vládou.

Stávku v letošním roce vyvolala účast společnosti Google na projektu americké armády, který má za cíl vyvinout umělou inteligenci, schopnou realizovat cílené dronové útoky. Pracovníci Amazonu zase letos v červnu protestovali proti prodeji technologie na rozpoznávání obličejů americkým bezpečnostním složkám.

Proti spolupráci s imigračními úřady (ICE) zase v červnu demonstrovali zaměstnanci Microsoftu. Nespokojenost vyvolaly případy dětí ilegálních imigrantů, které byly na amerických hranicích odděleny od svých rodin. Microsoft později uvedl, že o využití platformy Azure příslušníky ICE neměl ponětí.

Jedním z důvodů, proč se Bílý dům musí poohlížet po zaměstnancích soukromých firem, je nízká atraktivita práce ve veřejné sféře. Společnosti jako Google nebo Amazon nabízí několikanásobně vyšší platy, aniž by pracovníci museli podstoupit náročné bezpečnostní prověrky.

