Bitcoin dál prudce klesá. Jeho hodnota se propadla pod 122 tisíc

Kybernetická měna bitcoin dnes poklesla o dalších 13 procent a na burze Bitstamp se propadla pod šest tisíc dolarů (téměř 122 tisíc korun). Od počátku letošního roku tak bitcoin ztratil již více než polovinu hodnoty. Informovala o tom agentura Reuters.

Pokles zapříčinily zejména obavy ze zásahů regulačních úřadů na tomto nově vznikajícím trhu a pak také panika investorů, kteří snižují své ceny. Minulý týden pak bitcoin zažil nejhorší týdenní propad od roku 2013.

Virtuální měna se přitom ještě v prosinci prodávala za téměř 20 tisíc dolarů a za celý loňský rok zpevnila o více než 1300 procent.

Na lucemburské burze Bitstamp se však dnes bitcoin propadl až na 5920 dolarů, tedy na nejnižší úroveň od poloviny listopadu, než se jeho hodnota poté mírně zvýšila. Hodnotu však ztrácejí i další kryptoměny, které tento týden rovněž prudce poklesly. Například Ethereum, druhá největší měna, klesla jen za posledních 24 hodin téměř o 11 procent. Také hodnota třetí největší kryptoměny - Ripple, se snížila o sedm procent, uvedl web Coinmarketcap.

Vliv na to mohou mít i zprávy, které se v posledních dnech objevují stále častěji. Týkají se snah o omezení obchodů s bitcoiny a jejich používání. Naposledy se tak stalo v neděli, kdy britská banka Lloyds Banking Group oznámila, že zakáže zákazníkům používat kreditní karty k nákupu bitcoinů.



Připojila se tak k americkým gigantům JPMorgan Chase & Co, Bank of America a Citigroup, které o zákazu informovaly na svém twitteru.

Jak však upozorňuje server Coindesk, k dispozici jsou další platební kanály, jako například debetní karty či bankovní převod, které jsou společností Coinbase podporovány jako alternativy pro dotčené zákazníky.

V pondělí se také k velkým bankám přidala i Indie. Ta uvedla, že plánuje kroky, po kterých budou virtuální měny v jejím platebním systému nelegální a hodlá regulovat obchodování s majetkem napojeným na kryptoměny.

K regulacím se připojil i Facebook, který v minulém týdnu oznámil, že zakáže reklamy propagující finanční produkty a služby spojené s kryptoměnami a primární nabídkou mincí (ICO), v rámci které jsou vydávány nové kryptoměny. Podle něj jsou totiž tyto reklamy velmi často spojené se zavádějícími nebo klamavými propagačními praktikami.

Kromě bitcoinu zažívají hluboký pokles i americké akcie. Dva hlavní indexy, které zahrnují vývoj akcií největších podniků USA, se totiž propadly o téměř pět procent, což je nejhorší výsledek od srpna 2011. Může za to nejistota investorů vůči novému řediteli americké centrální banky (FED) i obavy z inflace. Dominovým efektem pak reagovaly burzy v Asii i Evropě. Pražská burza hlásí propad o 2,2 procenta.