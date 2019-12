A pak jsou tu ještě ti, kteří k tučnému výdělku skrz bitcoiny přišli jak slepí k houslím. Do této kategorie patří například muž, který letos do pobočky české společnosti WBTCB přinesl bitcoinovou kovovou minci, které se kdysi razily jako upomínkový předmět. Na minci je ze zadní strany hologram, pod kterým je schovaný privátní klíč.

"Klient minci dostal jako dárek od svého zákazníka v době, kdy stál bitcoin několik desítek dolarů. Nevěděl co s ní, tak jí na pár let odložil. Poté, co se v médií začaly objevovat zprávy o rostoucí ceně bitcoinu, si na minci vzpomněl. Společnost, která mince vyráběla, již neexistovala, nicméně na uvedené adrese skutečně jeden bitcoin byl. Šťastný majitel upomínkového předmětu tak inkasoval příjemných 80 tisíc korun," popsal příběh ČTK majitel WBTCB Martin Stránský.

Poklad na skládce

Méně štěstí již měl jistý Campbell Simpson, který omylem vyhodil stolní hard disk obsahující 1400 bitcoinů. Hard disku, na který běžně ukládal hry a filmy, se bezmyšlenkovitě zbavil, když odcházel z domu. Vyhodil 24,5 milionu dolarů.

Podobný příběh si prožil James Howells, který nevědomky vyhodil disk obsahující 7500 bitcoinů. James se jal sledovat cestu svých odpadků až na skládku ve Walesu a nyní hledá partnera, který by mu pomohl s financováním prohledání skládky. Jde o opravdový poklad v hodnotě přes 131 milionů dolarů.

Pizza za desítky milionů

To, že ještě před pár lety nikdo nemohl tušit, jaké zhodnocení před sebou bitcoin má, dokládá příběh Laszla Hanyecze, který v roce 2010 uskutečnil zřejmě jednu z prvních bitcoinových transakcí u obchodníka. Za deset tisíc bitcoinů si tehdy objednal v místním Papa John´s pizza shopu pizzu. Italská pochoutka v hodnotě 25 dolarů jej v dnešních cenách vyšla celkem na 175 milionů.

Naopak šťastný příběh může vyprávět nejmenovaný britský flamendr. Ten v roce 2015 zjistil, že vlastní bitcoiny, které koupil totálně opilý před necelými šesti lety za dvacet liber. Investice se mu zhodnotila na 500 tisíc liber.

V roce 2012 tehdy 15 letý školák Erik Finman koupil bitcoiny za 1000 dolarů, které dostal od své babičky jako dárek. O rok a půl později nakoupené bitcoiny prodal za 100 tisíc dolarů, tedy se stonásobným zhodnocením.