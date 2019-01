/INFOGRAFIKA/ Nejslavnější virtuální měna světa existuje již deset let. Metropole patří podle odborníků k místům s největší koncentrací míst, kde se dá zaplatit bitcoiny a dalšími virtuálními měnami. Letos se tu také konala mezinárodní bitcoinová konference.

Jedním z prvních míst, kde se v Praze dalo kryptoměnou zaplatit, byl Bar n.7 nedaleko Národního divadla, platbu útraty bitcoinem umožnil jeho majitel Tommy Poole již v roce 2013.

„Dnes se naši zákazníci ptají na platbu bitcoinem přibližně stejně často jako na platbu kartou,“ prozrazuje majitel podniku. Podobných míst je po Praze více než stovka - od obchodů a e-shopů, poboček rychlého občerstvení přes možnost platby za plyn nebo pohonné hmoty.

Bitcoin Café je věrné svému názvu

Na většině míst jsou bitcoin nebo jiné kryptoměny pouze jednou z možností platby, v Paralelní Polis v Holešovicích ale jinak než kryptoměnou nezaplatíte. Tento podnik vznikl pod taktovkou umělců a aktivistů Ztohoven a kromě Bitcoin Café tu funguje i technologický hub a pořádají se tu konference a workshopy.

„Paralelní Polis je sociální experiment, chceme mimo jiné zkoumat i možnosti kryptotechnologií. Paralelní proto, že jsme nezávislí na většinové společnosti, zároveň s ní ale chceme být v kontaktu a obohacovat ji,“ vysvětluje Martin Leskovjan. Nutnost zaplatit pouze bitcoinem podle Leskovjana sice některé zákazníky odradí, jiným to ale umožní seznámit se s moderní technologií, k čemuž by se možná jinak neodhodlali.

Bitcoin z automatu máte během minuty

To si za několik minut vyzkouším v praxi, abych mohla zaplatit svou kávu. Na místě je k tomu určený „bankomat“, který mi po vložení vybrané částky v korunách (mohla bych platit i v eurech) peníze smění na bitcoin. Jde to i bez stahování aplikace do telefonu, automat mi klíč k mé virtuální peněžence vytiskne na papír. QR kód si pak barista během pár vteřin načte a vrátí.

Mnohem běžnější než papírové peněženky jsou ale ty virtuální, s jednou takovou aplikací bojuje muž ve středním věku stojící kousek ode mě, zatímco zkoumám poskakující linky kurzů kryptoměn na obrazovce na stěně. Podle jeho rozčileného výrazu a výkřiků to asi nejde moc dobře a požádá mne o pomoc, to už se ho ale ujímá barista a vysvětluje, jak si nastavit bezpečnostní heslo.

S technologiemi jsou tu doslova jedna ruka, jedna ze zdejších zaměstnankyní má dokonce v ruce vpravený čip, který slouží jako peněženka na kryptoměny.

Z Prahy do celého světa

To, že je Praha na světové špičce v používání a rozvíjení bitcoinu, dokazuje také firma General Bytes. Holešovický podnik vyvíjí a vyrábí již zmiňované automaty na bitcoiny a do celého světa jich prodal již více než dva tisíce kusů.

Další pražská firma Satoshi Lab zase spravuje CoinMap.org, mapující místa přijímající kryptoměny. Podle ní již Praha jejich počtem předběhla i Tokio, San Francisco nebo New York.

Co je bitcoin

Bitcoin je nejrozšířenější kryptoměna. Kromě bitcoinu existují spousty dalších. Mezi nejpoužívanější patří Ethereum, Ripple nebo Litecoin. Peníze lze směnit ve virtuálních směnárnách nebo s méně výhodným kurzem v bitcoinových automatech.