Blanenská slévárna dostala pokutu čtvrt milionu. Za znečišťování ovzduší

Zanesené odsávání pece, nezajištění pravidelného servisu filtračních zařízení a znečištění ovzduší. To jsou podle inspektorů České inspekce životního prostředí nejzávažnější prohřešky, které před časem objevili při kontrole v blanenské slévárně Ernst Leopold. Ta má nyní zaplatit pokutu dvě stě padesát tisíc korun.

Blanenská slévárna. Ilustrační foto.Foto: Deník/Adam Kubík

Podle jejího jednatele Zdeňka Tužičky skončí celá záležitost u soudu. „Pokuta je neadekvátní a postup inspekce mi připadne velmi podivný. Už se to táhne od konce loňského roku. Původně jsme dostali pokutu půl milionu. Ve správním řízení nám ji snížili na polovinu. Už to o něčem vypovídá. I tak to neakceptujeme. Za nás všechny zákonné normy splňujeme a budeme se soudit,“ uvedl Tužička.

Poznamenal, že kontroly inspektorů v minulých letech neodhalily žádná zásadní pochybení. Společnost zaměstnává zhruba tři sta padesát lidí. Největším tahounem je výroba komponentů pro automobilový průmysl. Závěry inspektorů však hovoří o několika porušení předpisů. Při kontrole ve slévárně šedé litiny a ocelolitiny objevili zanesené odsávání kupolové pece.

„Tuhé částice se dostávaly přímo do ovzduší, které znečišťovaly. Filtry je nezachycovaly. Společnost nezajistila pravidelný servis, údržbu a revize tohoto zařízení, jak jí stanovovalo integrované povolení,“ přiblížila výsledky kontroly zástupkyně ředitele Oblastního inspektorátu České inspekce Životního prostředí v Brně Jana Antonínová.

Nevyhovující stav inspektoři zjistili i u odsávání elektrických obloukových tavicích pecích při výrobě ocelolitiny. „Obsluha zařízení nezapnula vzduchotechniku odsávání. Ta je nedílnou součástí tohoto zdroje znečišťování ovzduší a provoz zařízení bez ní je nepřípustný,“ upřesnila. Antonínová.

Slévárna leží na okraji chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Šéf správy chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka řekl, že o pokutě neví. „Tato řízení jdou mimo nás. Účastníky jsme v případě, že by se v chráněné oblasti něco stavělo. Do jaké míry může továrna znečišťovat okolí nevím. Data měření nemám k dispozici. Občas jsem si ale v okolí slévárny všiml dýmu a cítil zápach. Vím, že v příštích letech chtějí investovat velké peníze do nových technologií, které budou šetrnější k životnímu prostředí,“ uvedl Štefka.

Pokutu sto dvacet tisíc dostala před časem od České inspekce životního prostředí také vyškovská firma CZ Svaziko. Galvanovna tehdy vypouštěla odpadní vody s vyšším znečištěním než měla povolené. A nebylo to poprvé. Jednalo se už o třetí pokutu. „Při kontrole jsme zjistili, že provozovatel překročil stanovené limity například pro zinek. Jednalo se o opakované porušení podmínek,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně Jindřich Mikeš.

První pokutu společnost dostala za stejný problém před čtyřmi lety. Tehdy se jednalo o šedesát tisíc korun. Loni v březnu pak o sedmdesát tisíc. Po poslední kontrole proto firma začala s přípravou modernizace své neutralizační stanice. Nová technologie by měla zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod. „Dlouhodobě pracujeme na zlepšení, aby k takovým problémům nedocházelo," řekl zaměstnanec obchodního oddělení, který si nepřál být jmenovaný.