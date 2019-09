Nákupní akce Deník Slevový týden vypukne 7. října. Nepropásněte jedinečnou šanci stát se její součástí a představit svou firmu v nejsilnějším regionálním médiu. Cílem Slevového týdne, na rozdíl od jiných podobných akcí na trhu, je nabídnout účast všem – velkým zavedeným prodejcům, ale i malým obchodníkům a podnikatelům přímo u vás ve městě.

„Každý, kdo se k nám přidá, si může vybrat rozsah reklamy. Naši poradci mu pak reklamu ušijí doslova na míru. Už nyní mohu prohlásit, že podzimní akce bude svou nabídkou ještě zajímavější než jarní část. Čtenáři i partneři se opravdu mají na co těšit,“ slibuje generální ředitel a předseda představenstva Vltava Labe Media Vít Nantl.

Nejlepší reklama je zacílená reklama

Výhoda Deníku je jasná: „Jsme jediné lokální noviny, které sídlí v každém okresním městě. V každé okresní redakci máme své redaktory i obchodníky a díky tomu dobře známe náš region. Proto můžeme klientům nabídnout jasně a správně zacílenou reklamu,“ vysvětlil výhodu prezentace v lokálním médiu ředitel Deníku Petr Marek.

Každé vydání Deníku si přečte přes půl milionu lidí, naše webové stránky denně navštíví přes tři miliony čtenářů a zdarma distribuovaný Deník Extra doručíme do více než dvou milionů domácností. To dělá z vydavatelství Vltava Labe Media jeden z nejsilnějších vydavatelských domů v zemi a vy nyní máte šanci využít čtenářskou základnu Deníku a představit svou firmu, nebo své služby v nejvlivnějších tištěných či internetových nosičích.

Výhody uplatníte předložením slevové karty

Uživatelskou výhodou akce Deník Slevový týden je speciální karta. Tu najdete spolu se slevovými nabídkami v novinách a ke stažení bude i na našem webu od 30. 9. „Váš personál tak nemusí vybírat žádné kupony. Zákazník nárok na slevu prokáže vystřiženou či staženou slevovou kartou v mobilu. Výhodou je, že karta platí po celé republice, a to i opakovaně,“ uvedla manažerka projektu Martina Sehnoutková.

Nabídka v Deníku osloví až 6,5 milionů lidí

Připravovanou mediální kampaní osloví akce Deník Slevový týden až 6,5 milionu zákazníků. O akci se dozvíte z televize, rádií, billboardů, novin i na internetu.

Slevovou nabídku najdete v Deníku 4. 10., v Deníku Extra 5. 10., ve čtvrtečních přílohách Deníku - v magazínu Bydlení 3.10, v magazínu Ženy 10. 10. A o akci se dozvíte také z týdeníků, které vydává Vltava Labe Media, a to v týdnu od 30. 9. do 4. 10.

Přidejte se k nám



Máte zájem přidat se k nám? Je to jednoduché. Zavolejte nebo napište inzertnímu poradci z vašeho okresu. Kontakty na něj najdete v tiráži novin. Další možností je obrátit se na koordinátorku akce Martinu Bernardovou (martina.bernardova@vlmedia.cz), která vám pomůže. Uzávěrka okresních objednávek je do 17. 9. 2019.



Samotná akce Deník Slevový týden startuje v pondělí 7. října a potrvá do neděle 13. října.



Další informace najdete na webu slevy.denik.cz.