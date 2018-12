Blíží se období firemních večírků, hospody hlásí plno

Období firemních vánočních večírků se blíží. Co chystají významné společnosti v Plzeňském kraji pro své zaměstnance? Například v Prazdroji si na večírek počkají až do ledna.

Ilustrační foto.Foto: Profimedia

Tak třeba Techmania Science Center Plzeň připravuje klasický večírek formou rautu. „Bude obohacený znalostním kvízem,“ říká mluvčí společnosti Jan Štěpán. Podobně se před Vánoci sešli v pátek zaměstnanci Škody Transportation. „Večírek se konal v DEPO2015. Připraveno bylo občerstvení formou rautu a doprovodný program,“ sdělil mluví společnosti Michal Tobrman s tím, že o zábavu se staraly například kapely Katapult, The Beatles revival a X-Cover.

Energetický gigant ČEZ pořádal vánoční večírek, tzv. Svátky světla, loni. „Každý rok v adventním čase pořádáme pro zaměstnance vánoční trhy chráněných dílen, na kterých si mohou nakoupit drobné dárky, cukroví, svíčky nebo ozdoby,“ uvádí Michaela Jirovcová, mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy. Nákupem dárků podpoří pracovníci neziskové organizace. V PMDP plánují bowling, kterých je několik ročně.

V Prazdroji kvůli náročnému předvánočnímu období vyrazí zaměstnanci až v lednu. „Pro všechny plzeňské zaměstnance organizujeme večírek s hudbou a tancem, v lednu 2019 bude tematicky spojen s oslavami 150 let značky Gambrinus.

Restaurace praskají ve švech

V oblíbených restauracích je už těžké v předvánočním období sehnat volný termín. „Kapacitu máme naplněnou do půlky ledna,“ říká mluvčí Pivovaru Purkmistr Petr Míč. Firemní večírky se v Purk-mistru konají na třech místech v konferenční místnosti, na bowlingu a v horní restauraci. Oblíbeným cílem pro vánoční večírky je také The Pub v Plzni, kde pivaře potěší samoobslužné výčepy. „Pátky a soboty máme plno dva měsíce dopředu,“ potvrzuje provozní Andrea Tržilová. Do prostor restaurace se vejde kolem 160 lidí.

V Klatovech letí restaurace Country Steak. „Kapacitu máme pro více než 100 lidí. Termíny ještě máme, ale na vánoční večírek k nám zavítá řada firem z okolí,“ říká provozní Květa Hlaváčková.