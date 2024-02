V pondělí ráno vyrazily do Prahy stovky traktorů na ohlášenou demonstraci nespokojených zemědělců. Už v minulých dnech, v přípravné fázi, se akce potýkala s řadou kontroverzí a kritiky. A to nejen ze strany vládních činitelů, kdy premiér Petr Fiala označil protest za akci proruských sil, ale také od samotných zemědělců. Kritika se na protestující snášela i během pondělí. Část protestujících se cítí být zneužitá, ozvali se také odběratelé a prodejci výrobků.

Protesty zemědělců v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Internetový obchod Rohlik.cz ohlásil, že rozvazuje obchodní spolupráci s holdingem Rabbit CZ, jehož majitelem je jeden z organizátorů protestů Zdeněk Jandejsek. Důvodem je nesouhlas s metodami demonstrace.

„Chceme tímto krokem zdůraznit, že podpora, kterou poskytujeme, je založena na principech udržitelného rozvoje, férového jednání a vzájemného respektu. Není možné, aby jedna skupina držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme. Naši zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto se rozhodujeme především v kontextu služeb pro ně,“ zdůvodnil majitel Rohlik Group Tomáš Čupr.

Zkritizoval také fakt, že někteří organizátoři stávky se vymezují proti systému, který jim má pomáhat. „Je špatně, když organizátorem stávky proti současnému systému je člověk, který právě díky němu načerpal na dotacích přes dvě miliardy korun. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na Rohlíku dále nenabízet produkty Rabbit CZ,“ doplnil Čupr.

Jedním z deklarovaných cílů internetového obchodu ale nadále zůstává podpora malých farmářů a lokálních dodavatelů.

Důvod protestu? Kroky vlády

Protestující přijeli do Prahy vyjádřit nesouhlas se společnou evropskou zemědělskou politikou Green Deal a také kroky české vlády nejen v oblasti zemědělství, ale třeba ve vztahu k energetice a dalším tématům, včetně podpory Ukrajiny. „Již delší dobu upozorňujeme ministra zemědělství i celou vládu, že provádí politiku směřující k likvidaci českého průmyslu i zemědělství. Nejsme vyslyšeni a naše argumenty jsou odmítány. Nemáme jinou možnost, jak upozornit na tristní situaci, než pomocí občanského protestu a blokád,“ uvedli k protestům organizátoři z iniciativy My zemědělci.

Od pondělního protestu se ale distancovaly tři největší tuzemské zemědělské organizace - Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství a Zemědělský svaz. Zapojí se až do čtvrtečních, v podstatě celoevropských protestů.

Zemědělci krititují zemědělce

Mnozí zemědělci proto veřejně deklarovali, že se do blokády pražské magistrály a protestů v centru hlavního města v pondělí nezapojí.

Například manželé Hančovi z Vraňany Farma Hanč. Shrnuli, že čeští zemědělci mají obecně velké problémy - od přebujelé byrokracie po levné dovozy ze zahraničí i tlak na ceny od obchodních řetězců. Řešení ale vidí i v široké společenské diskuzi.

Několik nových sympatizantů si zemědělci získali. Až na oblast kolem ministerstva zemědělství na severojižní magistrále byla metropole nezvykle průjezdná:

„Můžeme psát hodiny o problémech, starostech, kontrolách a každodenních krizích, ale pokud vy sami osobně nebudete cítit správnost vašich rozhodnutí, ‚odkud je to, co denně jíte“, tak traktory v Praze nic nevyřeší. Problémy zemědělců jsou vážné po celém světě a změny bude potřeba řešit s nadhledem a úctou ke krajině. Další dotace pro agroholdingy problematiku nevyřeší. Chceme s vámi se všemi mluvit o naší práci u nás a ne že vás budeme omezovat nebo blokovat ve vaší práci,“ napsali Hančovi na sociální síť Facebook.

Ukradený protest

Podoba protestů vyvolala během pondělí nevoli i mezi samotnými demonstranty. Část zemědělců se po čase rozhodla z protestů odejít. Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi hovořil dokonce o ukradeném protestu.

„Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není to, co jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou traktory na magistrále, zemědělci. Ale my jsme tady dnes v menšině,“ uvedl Malý pro televizní vysílání.

Server Novinky uvedl, že domů se vrátilo okolo 230 lidí a traktorů.