BMW bude u Sokolova testovat autonomní vozy. Mají odvahu, míní hejtmanka

Malý krok pro automobilku BMW, velký pro chudý Karlovarský kraj. I tak by se dala označit smlouva o spolupráci, kterou co do lidnatosti nejmenší kraj uzavřel s automobilkou BMW a společností Sokolovská uhelná. Díky ní by mělo u Sokolova vyrůst nové zkušební centrum pro testy autonomních vozů.

Celková hodnota investice by se měla pohybovat v řádu miliard korun a přinést několik stovek pracovních míst. Dokument svým podpisem stvrdila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, projektoví manažeři BMW AG Johannes Maierhofer a Katharina Will a předseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná Jiří Pöpperl. Vildumetzová považuje plánovanou investici za historický milník. „Náš region patří ke třem strukturálně postiženým krajům v zemi, chybí zde výzkum, vývoj a inovace,“ vyjmenovala hejtmanka hlavní důvody, co by měla smlouva zlepšit. Ocenila jak odvahu automobilky BMW, tak aktivní přístup Sokolovské uhelné při hledání nového pracovního uplatnění pro lidi postižené útlumem těžby. ČTĚTE TAKÉ: Umělá inteligence v hlavní roli: Kadaň si opatří chytrou vinici Karlovarský kraj se ve smlouvě zavázal, že se na projektu bude podílet například stavbou příjezdové komunikace, parkoviště, autobusové zastávky a dobíjecí stanice. „Se starosty také budeme společně řešit případné změny územního plánu,“ přislíbila Vildumetzová. A proč se bavorská automobilka rozhodla právě pro Sokolovsko? „Našli jsme zde ideální podmínky a území, které pro testování vozidel potřebujeme,“ uvedl vedoucí projektu Johannes Maierhofer. Podle něj tak vznikne první vývojové centrum BMW ve východní Evropě. Mělo by být zaměřeno na výzkum v oblasti elektrifikace, digitalizace a automatizovaného řízení. ČTĚTE TAKÉ: Uplynulý rok? Jeden z nejtěžších v historii, uvedla veterinární správa Centrum by mělo vyrůst na pozemcích v katastrálním území Boučí, Dolní Nivy, Horní Nivy, Horní Rozmyšl, Lomnice u Sokolova, Týn u Lomnice a Vintířov u Sokolova. V rámci projektu bude vystavěno více než sto kilometrů zpevněných vozovek včetně dodatečných technologií tak, aby umožnily co nejvěrohodnější simulaci různých podmínek v reálné dopravě. Do vozovek budou nainstalovány technologie pro měření jízdních vlastností testovaných vozů. U Sokolova by v budoucnu měly také certifikovat prototypy před zavedením do produkce. Značnou část nových pracovních míst, která zde vzniknou, by měly tvořit vysoce kvalifikované, většinou inženýrské a technické pozice. ČTĚTE TAKÉ: Ve Škodovce začíná bitva o navýšení mezd, odboráři chtějí přidat sedm tisíc

Autor: Michal Janko