Vrácení evropských dotací? Problémy má i farma Bolka Polívky nebo bobová dráha

Farma Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku, rekonstrukce funkcionalistické kavárny ERA v Brně a stavba bobové dráhy v Němčičkách na Břeclavsku. Tři projekty z jihu Moravy navrhl stát vyjmout z financování Regionálního operačního programu Jihovýchod, českého koordinátora evropských dotací.

Bobová dráha v Němčičkách.Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Na lepší služby farmy poslala Unie jedenáct milionů korun, na rekonstrukci kavárny přes tři a půl milionu a na stavbu bobové dráhy asi dvanáct milionů. Všechny projekty už proplatila a peníze nebude po České republice vymáhat. „Vedení regionálního operačního programu učinilo všechny kroky k tomu, jak ze subjektů dostat peníze zpět. Evropská unie takové projekty zařadí mezi nevymahatelné,“ shrnul ředitel Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihovýchod Artur Zatloukal.

Pokud projekty z programu zmizí, Unie se o ně podle Zatloukala přestane zajímat. „Všichni příjemci měli vrátit celou dotaci, zatím pouze u Farmy Bolka Polívky jsme získali menší část, asi 1,6 milionu korun. V případě bobové dráhy čekáme na výsledky policejního vyšetřování, zbylé dva projekty jsou uzavřené,“ uvedl Zatloukal. Pokud jde o Němčičky, vrácené peníze by dostalo ministerstvo financí.

O kauze bobové dráhy Deník Rovnost opakovaně informoval. V pátek oslovil příjemce dotace na stavbu, exstarostu Němčiček Petra Slezáka. „Řeším to, ale teď s tím stejně nic nenadělám,“ vzkázal Slezák. Na dráhu získal v roce 2009 dotaci jako soukromá osoba. Úřad Regionální rady Jihovýchod mu v roce 2014 uložil vrátit celou dotaci kvůli porušení rozpočtové kázně. Proti tomu se Slezák odvolal, rozhodnutí však potvrdilo i ministerstvo financí. „Příjemce nedodržel dobu udržitelnosti projektu v délce pěti let od data ukončení projektu,“ sdělil Zatloukal. Projekt skončil v červnu 2010.

Opětovné uvedení bobové dráhy v Němčičkách do provozu nebylo možné kvůli exekučnímu řízení na Slezákův majetek. „Navíc došlo k převodu dráhy bez souhlasu naší organizace jako poskytovatele dotace,“ uvedl Zatloukal.

Kvůli převodu dráhy na jiného majitele bez souhlasu podal úřad oznámení o podezření na spáchání trestného činu. Policejní mluvčí Kamila Haraštová potvrdila, že se případem vyšetřovatelé zabývají. „Krajské ředitelství v Brně případ nadále prověřuje,“ informovala.

Slezák loni rezignoval na funkci starosty Němčiček. Z osobních i rodinných důvodů. Není už ani zastupitel.

Farma Bolka Polívky v Olšanech byla s populárním hercem spojená dvě desetiletí. Za evropské dotace nechal přistavět hotel a postavit wellness centrum, ale zkrachoval. V roce 2013 insolvenční správce vyhlásil konkurz. Za farmou zůstaly dluhy přes čtyřicet milionů.

Od roku 2014 vlastní farmu Severočeská správa nemovitostí. Podle jejího jednatele Zbyňka Cejnara to nyní nevypadá, že by měl o koupi někdo zájem. „Pokud se ozve někdo s dobrou nabídkou, pak by se dalo uvažovat nad jejím prodejem,“ řekl Cejnar.

Nájemce se podařilo zajistit pouze od května do podzimu 2014. Hoteliér František Dvořák však nakonec neuspěl hlavně díky slabé návštěvnosti.

Podle dotačních podmínek kavárnu ERA v Brně pět let nesměl vlastník převést na jiný subjekt, což však sdružení Studio 19, které už zaniklo, udělalo.