Na letišti v Porto Alegre na jihu Brazílie dnes přistál Boeing 737 MAX letecké společnosti Gol. Informovala o tom agentura AFP, která měla na palubě svého reportéra. Jde o první komerční let s pasažéry, který tento letoun absolvoval po 20měsíčním zákazu. Dosud v letadle 737 MAX byli od listopadového zrušení zákazu létat hlavně zkušební piloti a novináři. Let ze Sao Paula do Porto Alegre dnes trval asi hodinu a půl a obešel se bez jakýchkoli problémů.

Boeing také v úterý dodal první stroj 737 MAX od zrušení zákazu tato letadla provozovat. Letadlo převzala americká letecká společnost United Airlines. Potížím ale výrobce těchto letadel čelí i nadále, jiné aerolinky totiž dřívější objednávky dál ruší. Letadla Boeing 737 MAX nemohla do vzduchu od loňského jara, kdy úřady po celém světě nařídily stroj po dvou tragických nehodách odstavit. Obrovský úkol. Letadla Boeing 737 MAX už se připravují k provozu Přečíst článek › Zákaz provozovat letadla Boeing 737 MAX v listopadu zrušil americký Federální úřad pro letectví (FAA). Ke stejnému kroku se chystá Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), která už za tímto účelem vydala návrh směrnice o letové způsobilosti. Ta by měla umožnit, že letadla by po téměř dvou letech mohla v lednu získat v Evropě povolení k obnově provozu. Obnovení provozu je rovněž podmíněno úpravami letadel a novým školením pilotů. Evropská směrnice požaduje stejné změny jako ta od FAA, takže u letadel provozovaných americkými a evropskými přepravci nebudou softwarové ani technické rozdíly. Boeing oznámil, že v listopadu zákazníci zrušili objednávky na dalších 88 letadel 737 MAX, což celkový počet zrušených objednávek v letošním roce posunulo na 536. Firma uvádí 27 zakázek na toto letadlo, ale 25 z nich je nová zakázka od společnosti Virgin Australia, která nahradila dřívější, mnohem větší zakázku. Ta byla na 48 letadel, avšak letecká společnost ji zrušila. Stála tak za většinou zrušených zakázek za listopad. Listopadová čísla o vývoji zakázek na letadla Boeing 737 MAX neodrážejí oznámení irských nízkonákladových aerolinek Ryanair z minulého týdne. Firma informovala, že si objedná dalších 75 letadel tohoto typu, uvedla agentura AP. Boeing za listopad dodal celkem sedm komerčních letadel, většinou nákladních pro firmy UPS, FedEx, DHL a další. Celkový počet letadel dodaných v letošním roce se tím zvýšil na 118. Evropský rival Airbus pak v listopadu dodal 64 letadel, od začátku roku 477. Před třiceti lety spadly s letadlem tuny cigaret. Přistání do pole bylo hrdinské Přečíst článek › Boeing byl nucen přerušit provoz svých nejprodávanějších letadel 737 MAX loni v březnu po nehodách v Indonésii a v Etiopii, při kterých zahynulo celkem 346 lidí. Jako problém se ukázal software řízení letu, který musel výrobce upravit. Odstavení těchto strojů bylo nejdelší takovou pauzou v dějinách komerčního letectví a náklady s tím spojené Boeing přišly asi na 20 miliard dolarů (zhruba 433 miliard Kč). Letadla Boeing 737 MAX provozuje i česká společnost Smartwings. Vlastní celkem sedm těchto strojů, konkrétně typ 737 MAX 8, dalších 21 strojů se chystala převzít ještě loni. Firma v závěru loňského roku vyčíslila ztráty kvůli nutnosti letadla 737 MAX odstavit na více než 1,5 miliardy korun.

