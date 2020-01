Boeing narazil na problém náhodou, když v prosinci Boeing musel vykonat nový bezpečnostní audit. Ten měl ukázat, jak dlouho může pilotům trvat, než zareagují na mimořádnou situaci. Podle zdrojů New York Times audit ukázal problém s kabelovými svazky, které vedou k ovládání zadní části letadla, zejména pak výškovky a směrovky.

Podle New York Times Boeing teď zkoumá, zda důležité kabelové svazky nejsou příliš blízko sebe a nemohly by způsobit zkrat. Podle zdrojů listu by zkrat v této oblasti mohl vést k pádu letadla, pokud by piloti nezareagovali dostatečně rychle.

Další velký problém

Boeing měl o možném problému již informovat FAA. Zatím se firma snaží určit, zda k takové situaci může během letu dojít a pokud ano, zda bude nutné v již zhruba 800 vyrobených letadlech kabeláž vyměnit. Podle Boeingu by výměna byla ale jednoduchá.

Pro Boeing jde o další velký problém s reputací letadla 737 MAX a jeho opětovnému schvalování. Dosud se problém týkal jen řídícího software MCAS. Boeing v prohlášení uvedl, že plně spolupracuje s FAA na cerfifikaci. Potvrdil, že při celém procesu našli možný problém s kabely a řeší tento stav s FAA. i řekl mluvčí Boeingu Gordon Johndroe.