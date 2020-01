Boeing otočil. Pilotům 737 MAX ještě před letem raději doporučuje simulátor

Tři sta dní po uzemnění letadel Boeing 737 MAX Boeing otočil zásadně svůj postoj k výcviku jejich pilotů. Nově výrobce doporučil, aby před návratem těchto letadel do vzduchu absolvovali ještě zkušební let na simulátoru. Dosud to Boeing nepovažoval za nutné.

Boeing 737 MAX. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock