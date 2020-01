Firma původně plánovala start v 10 hodin místního času, poté ho posunula na 9:15, tedy 18:15 středoevropského času. Nakonec ke vzletu došlo po desáté hodině místního času. Krátce po startu letadlo zmizelo v oblacích. V Seattlu je dnes příznivější počasí než včera, ale velmi nízká oblačnost. Průběh můžete sledovat v přímém přenosu na stránkách Boeingu, kde by se měly objevit i záběry z přistání.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

K prvnímu testovacímu letu dochází téměř přesně čtyři roky poté, co se poprvé do vzduchu vydal 737 MAX. Ve vzduchu by při prvním testu mělo být kolem pěti hodin. První let absolvuje model s označením WH001, jde o verzi 777-9. Na trupu jsou samolepky sedmi leteckých společností, které mají letadlo objednané. Trasu letu můžete sledovat na Flightradar24.com.

777X je novým dálkovým letadlem Boeingu. Aerolinky mají první stroje převzít v polovině příštího roku, jako první bude u Emirates a Lufthansy.