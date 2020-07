Letadlo míří nejprve do Los Angeles, odkud se přesune na letiště Victorville v Mohavské poušti. To je známo jako „hřbitov letadel“, většina strojů zde končí své roky provozu, aktuálně jsou zde ale i dočasně odstavená letadla Boeing 737 MAX některých amerických dopravců. Průběh letu můžete sledovat na Flightradar24.com. Ve Victorville jsou uskladněny i Airbusy A380 v barvách Qantas, u nich dopravce doufá v návrat během dvou až tří let.

Low passes over Sydney, a wing wave to VH-OJA at HARS, and a 63,000 sq km kangaroo. @Qantas sends off its final 747 with a fitting farewell. https://t.co/sDyfwbqKt3 #QF7474 #747Farewell pic.twitter.com/lEFdNplduB