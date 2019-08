Boeing tak zřejmě ztratí pozici největšího světového výrobce letadel, kterou si drží už sedm let. Evropský rival Airbus ve stejném období dodal na trh 458 letadel, uvedla agentura Reuters.

Boeing 737 MAX byl celosvětově odstaven po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Boeing i letecké společnosti stále prodlužují lhůty, kdy se letadlo bude moct vrátit do vzduchu.

Kvůli růstu nákladů spojených s touto záležitostí Boeing za duben až červen vykázal dosud největší čtvrtletní ztrátu a varoval, že by v případě přetrvávajícího zákazu létání strojů 737 MAX mohl jejich výrobu dál omezit nebo úplně zastavit.

Světové letecké společnosti musely zrušit tisíce letů a nasadit náhradní letadla, aby pokryly lety na trasách, které dříve obsluhovaly palivově úsporným letounem MAX. Dodatečné náklady se podepsaly na ekonomických výsledcích a Boeingu kvůli tomu hrozí, že bude platit vysoké odškodné.

Nový problém s letouny MAX pozdržel uvedení letadla do provozu nejméně do konce září. Jeden z velkých klientů, americké aerolinky Southwest, stroje MAX odstavil minimálně do začátku ledna.

Na trhu dopravních letadel s širokým trupem si Boeing letos celkově vede lépe než loni a prvenství před Airbusem si udržel. Za prvních sedm měsíců vyexpedoval 24 strojů 777 a 90 strojů 787 Dreamliner, zatímco vloni to bylo 25, respektive 80 letadel. Airbus ve stejné době zákazníkům dodal 60 letounů A350 a 24 strojů A330.