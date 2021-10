"Je to selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií. Máme pro tyto případy zákonné nástroje, nikdo nepřijde o dodávky energií, všichni přejdou pod dodavatele poslední instance. Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energo šeků a snížení DPH," doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Cena, za kterou DPI bude energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní podle ERÚ může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu. Tlak na ceny elektřiny a plynu nyní vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. Většího zdražení se tak v rámci DPI mohou podle ERÚ dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s výhodnou cenou.

"Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpožděním, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky," uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Zákazníkům Bohemia Energy se jejich dodavatel poslední instance sám ozve během několika dnů. Sami nemusí nic dělat, nikam chodit ani volat na pobočky, o nepřetržitou dodávku energií nepřijdou. Od nového dodavatele dostanou základní informace a oznámení o ceně, za kterou jim bude energie dodávat. V tiskové zprávě to uvedl Energetický regulační úřad. Takzvaný dodavatel poslední instance je hlavní dodavatel na daném distribučním území.

"Situace je opravdu vážná a domníváme se, že vzhledem k nadcházející topné sezoně a výše uvedeným cenám je absolutně nezbytné, aby stát urychleně připravil systém kompenzací či subvencí. V opačném případě hrozí velké sociální problémy a může také docházet k masivnímu odpojování zákazníků pro neplacení," dodal Grochál. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Činit by měla téměř 1500 korun na domácnost na rok.

Společnost innogy upozornila, že cena pro zákazníky v režimu DPI se bude odvíjet v souladu s cenovou regulací od aktuálních tržních cen, které jsou v současnosti extrémně vysoké a jejichž výše je objektivně mimo vliv firmy. "Aktuální cena v režimu DPI atakuje hranici 4000 Kč za megawatthodinu bez DPH. Zákazník s rodinným domkem, který plynem vytápí, může do konce topné sezony protopit více než 60 tisíc korun," uvedl mluvčí firmy Pavel Grochál.

Bohemia Energy dnes oznámila, že se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Zároveň požádá Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Pro zákazníky společnosti Amper Market, která do skupiny také patří, hledá Bohemia Energy podle oznámení řešení.

V Praze jsou připraveny zajistit dodávky elektřiny a plynu pro zákazníky Prahou vlastněné společnosti PRE a Pražská plynárenská. "My, jako PRE garantujeme, že žádný odběratel na území hlavního města Prahy a města Roztok u Prahy nezůstane bez elektřiny z důvodu ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy nebo i jiných dodavatelů elektřiny. Pro výběr vhodného produktu platí uvedená lhůta šesti měsíců, není tedy nutné okamžitě reagovat a kontaktovat PRE kvůli novým smlouvám," řekl mluvčí společnosti Petr Holubec.

ČEZ je na svou roli dodavatele poslední instance připraven, řekl ČTK mluvčí firmy Roman Gazdík. "Prosíme proto nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s Vámi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusíte se bát, že byste byli od dodávek elektřiny odstřiženi. Naši lidé, naše call centra i naše pobočky pracují na maximum. Nemusíte nám volat ani chodit na naše pobočky," uvedl.

Místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný dnes uvedl, že firma očekává, že v blízké době k ní v rámci institutu DPI přejde několik stovek tisíc klientů. "Tito klienti nemusí vůbec nic dělat, sami se jim ozveme a předáme jim všechny důležité informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín splatnosti i kam peníze posílat. Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu," sdělil.

Dodavatelé poslední instance, mezi které patří ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy, jsou připraveni postarat se o zákazníky skupiny Bohemia Energy, která ukončila činnost. Firmy zdůrazňují, že lidí nemusí aktivně vůbec nic dělat, budou kontaktováni a dostanou všechny důležité informace. Vyplývá to z jejich dnešních vyjádření pro ČTK. Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se zhruba 900 tisíc odběrných míst dnes oznámilo, že se rozhodlo ukončit dodávky elektřiny a plynu zákazníkům.

