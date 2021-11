Písařík uvedl, že Bohemia Energy jednala s bankami o navýšení financování už od léta, v úvahu přicházelo také prodloužení současných úvěrů, Bohemia Energy měla k dispozici dvoumiliardový úvěr se splatností v dubnu 2022. Zlom nastal podle něj 12. října, kdy firma jednala s bankéři 25 bank.

"Pětadvacet bankéřů z různých bank přišlo na jednání, kde jsme neočekávali žádné problémy, a sdělili nám nejenom že neprodlouží, ale přišli rovnou s oddělením vymáhání. Já osobně to považuji za velký podraz ze strany bank," řekl Písařík, který se během emotivní tiskové konference několikrát rozplakal.

Obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub označil současný růst cen energií za nepredikovatelný, situaci pojmenoval jako extrémní. "Ten nárůst, který se odehrál letos, se měl odehrávat deset let, tohle nemohl nikdo předjímat," řekl Holub.

Insolvence jako nejhorší možné řešení

Písařík zdůraznil, že firma nyní nemá žádné závazky po splatnosti. Podle něj není důvod, aby firma spadla do insolvence. Znovu zdůraznil, že Bohemia Energy v insolvenci není, pouze ukončila podnikatelskou činnosti. Insolvence by podle majitele byla nejhorším možným řešením, klienti by totiž například nedostali zpět své přeplatky.

Bývalí klienti mají očekávat vyúčtování za energie nejpozději do konce roku. Firma musí vystavit zhruba 1,2 milionu faktur, což je množství, které běžně vystavovala za celý rok.

Písařík dnes odmítl spekulace o možném vyvádění majetku z firmy kvůli tomu, aby nebyly použity k případné úhradě vzniklé škody. Podle svých slov chce nyní pouze převést nemovitosti z fyzické osoby na firmu, kterou vlastní, což na konferenci dokazoval notářským zápisem. Převést nemovitosti, ve kterých bydlí jeho rodina, chce kvůli zachování bezpečnosti, v katastru nemovitostí je podle něj nyní příliš snadné dohledat, kde bydlí. "V okamžiku té štvanice, která se v posledních dnech děje, se z těchto nemovitostí stalo žádané safari pro všechny, kteří chtějí vidět Písaříka naživo," řekl.

Trestní oznámení

Písařík nechápe ani podaná trestní oznámení, které podal mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) pro podezření ze spáchání trestného činu proti majetku. Havlíček podal trestní oznámení kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku. Podle Písaříka se Bohemia Energy žádného trestného činu nedopustila, nikoho nepodvedla. S orgány, které budou oznámení prošetřovat, je připraven spolupracovat.

Mluvčí ČEZ Roman Gazdík dnes ČTK řekl, že podle vyjádření Bohemia Energy mohou za současnou situaci jejich bývalých zákazníků všichni, jen ne Bohemia Energy.

"Může za to situace na trzích, mohou za to banky, ostatní energetické firmy nebo stát. Je to ale úplně obráceně. Bohemia Energy zklamala stovky tisíc lidí, kteří s ní podepsali smlouvy. Tato firma smlouvy vypověděla v nejhorší možný okamžik – tedy v době extrémně vysokých cen energií a před topnou sezonou. Nechala své zákazníky na holičkách a nyní kritizuje to, že všichni ostatní dělají, co mohou, aby se o ně postarali," uvedl.

Skupina Bohemia Energy ukončila činnost v polovině října a kolem 900 tisíc jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích. Klienti skupiny se nejdříve dostali k takzvanému dodavateli poslední instance, kde mohou zůstat maximálně půl roku. Energetický regulační úřad i ministerstvo průmyslu a obchodu opakovaně vyzvaly, aby lidé v tomto institutu dlouho nezůstávali.

Bohemia Energy ukončí také činnost dodavatele Amper Market



Skupina Bohemia Energy ukončí také činnost dodavatele energií Amper Market, učinit tak plánuje v příštím roce. Na dnešní tiskové konferenci to řekl majitel Bohemia Energy Jiří Písařík. Firma je podle něj ztrátová. Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodává firma, která jako jediná přežila říjnový konec skupiny, elektřinu asi 8500 zákazníkům. Písařík uvedl, že společnost dodává energie především zákazníkům typu nemocnic, škol, tepláren nebo úřadů a svým závazkům dostojí.



Kromě elektřiny Amper Market dodává také zhruba 450 odběratelům plyn. Bohemia Energy firmu před několika lety koupila od podnikatele Jana Palaščáka. "Chci se omluvit za komplikace klientům Amper Market, eventuálně Europe Easy Energy. Amper Market jsem Bohemia Energy v 2018 prodal se stoprocentně nakoupenou elektřinou," napsal po oznámení konce Bohemia Energy na twitter Palaščák.



"Amper Market je v současné době ztrátová firma a dodávky dotujeme. Ani to není firma, kterou plánujeme držet dlouhodobě a v okamžiku kdy dodáme energie těmto zákazníkům, tak její provoz určitě ukončíme. Očekávám, že to bude někdy během roku 2022," řekl dnes Písařík. Konec Bohemia Energy se doposud týkal společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Amper Market jako jediný dodavatel ze skupiny zatím pokračuje v činnosti.