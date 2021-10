PŘEHLEDNĚ: Bohemia Energy končí. Co mají dělat zákazníci, jak se zachovat

S nynějším strmým růstem cen elektřiny a plynu na světových trzích se nedokázala vyrovnat Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku. Společnost včera oznámila, že končí svou činnost a přestane dodávat energie zákazníkům. O dodavatele tak přijdou i lidé, kteří měli smlouvu podepsanou s firmami Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie, i těm by měla být zrušena licence u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Dohromady dodávaly energie na 900 tisíc odběrných míst. Co to bude nyní konkrétně znamenat pro jejich zákazníky – většinou domácnosti a malé a střední podniky?

Bohemia Energy. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Lidé bez proudu a plynu nezůstanou

Tomu, kdo dosud odebíral energie od končících firem, nyní dodávky aktuálně zajistí takzvaný dodavatel poslední instance. V různých regionech to mohou být v případě dodávek elektřiny společnosti ČEZ Prodej, E.ON Energie nebo Pražská energetika, pokud jde o plyn, budou dodávky zajišťovat firmy E.ON Energie, innogy Energie či Pražská plynárenská. Konkrétní firma tyto zákazníky dočasně převezme automaticky, nemusejí tedy nic složitě zjišťovat. Ozvat by se jim měla do pěti dnů. Za jakých podmínek budou nyní odebírat energie

Dodavatel poslední instance bude postiženým spotřebitelům dodávat elektřinu a plyn za ceny stanovené ERÚ, ale nejdéle po dobu šesti měsíců. Do té doby si lidé musí najít novou dodavatelskou firmu. Je to i v jejich vlastním zájmu, protože takto stanovená cena bývá vyšší, než jsou běžné nabídky dodavatelů. Bude totiž vycházet z aktuálních tržních cen. „Ty jsou v současnosti extrémně vysoké, a jejich výše je objektivně mimo náš vliv,“ uvedl mluvčí innogy Martin Chalupský. Bohemia Energy kvůli extrémním cenám končí. Má až 900 tisíc odběrných míst Přečíst článek › Kdo si nejvíc připlatí

Dodavatelé poslední instance si do ceny mohou také promítnout kupříkladu vyšší náklady na administrativu spojenou s přebíráním krátkodobých zákazníků. S větším zdražením tak musí počítat hlavně zákazníci, kteří měli u původního dodavatele starší smlouvy s cenou, která byla z dnešního pohledu výhodná. Podle Chalupského z innogy kupříkladu zákazník, který si vytápí plynem rodinný domek, může do konce topné sezony protopit více než 60 tisíc korun. Také cena za elektřinu může podle znalců od léta do konce roku některým spotřebitelům stoupnout i o dvacet procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera vyzval ERÚ, aby nyní zvážil zastropování cen pro nové zákazníky dodavatelů poslední instance. Kdo se musí postarat ihned sám

Pozor si ale musí okamžitě dát zákazníci, jejichž spotřeba v uplynulých 12 měsících přesáhla hranici 630 megawatthodin. Ti si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami. Proč je třeba rychle najít nového dodavatele

Pokud si lidé nenajdou včas novou dodavatelskou firmu, hrozí jim, že po půl roce budou energie odebírat „načerno“. „Důsledkem černého odběru může být nejen odpojení od elektřiny či plynu, ale i to, že budete muset zaplatit vyšší částku než za energie, které jste skutečně odebrali,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Další zbytečné náklady přinese následné obnovení dodávek. Jak uzavřít novou smlouvu

Vždy je nutné důkladně prostudovat nabízenou smlouvu, kromě ceny za dodávky je třeba zvažovat případné smluvní pokuty a další „chytáky“ v obchodních podmínkách a cenících. Odborníci doporučují využít srovnávače dostupné na webových stránkách ERÚ. Lepší cenu může přinést smlouva na dobu určitou, v tom případě ji ale obvykle nelze ukončit dříve, nebo jen po zaplacení vysoké smluvní pokuty. O klienty Bohemia Energy se postaráme, slibují dodavatelé Přečíst článek › Pozor na energošmejdy

Znalci očekávají, že se na vzniklé situaci budou chtít obohatit podvodní prodejci nazývaní energošmejdi. „Zvláště obezřetní buďte v případě nabídek při podomním prodeji, případně přes telefon,“ doporučuje Hekšová z dTestu. Kde se můžete informovat

Bližší informace najdete na webových stránkách ERÚ. Společnost dTest má na svém webu k dispozici speciální brožuru nazvanou Jak se vyznat v energetice, nabízí spotřebitelům také rady přes telefon.