Jak ukázal nedávný průzkum agentury Datank, telefon je klíčovým prostředkem komunikace spotřebitelů se svým dodavatelem. Zavedením zelené linky tak Bohemia Energy dále zvýšila svůj standard péče o zákazníky. Operátoři jsou jim k dispozici na čísle 800 025 025, a to ve všední dny i o víkendech.

„Péče o zákazníka pro nás není prázdným pojmem. To, co by naši klienti uvítali, si průběžně zjišťujeme a operativně na to reagujeme. Důkazem je i zavedení bezplatné zákaznické linky. Je součástí našeho úsilí šetřit odběratelům čas i peníze,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.

Podle Roberta Šímy je tak pro energetickou firmu, která nechce zaostávat, nezbytné mít vybudované profesionální call centrum, které zákazníkům nabídne možnost vyřídit si své záležitosti zdarma a bez dlouhého čekání na lince. Perfektně připraveni musí být i operátoři, aby byli schopni se zákazníkem vyřídit to, co potřebuje. Zákaznické call centrum Bohemia Energy vyřídí měsíčně až 140 tisíc požadavků, dostupnost telefonní linky je 95 procent a průměrně se zákazník na linku dovolá do 20 sekund.

Webová kancelář

Přehled o svém zákaznickém účtu mají klienti Bohemia Energy k dispozici rovněž online. Ve webové kanceláři mohou řadu svých požadavků také přímo vyřídit nebo i za spotřebovanou platit jednoduše platební kartou.

Při výběru dodavatele energií se tedy kromě ceny vyplatí dívat se i na to, zda nabízí dobrý a dostupný zákaznický servis.