Ocenění českých herních vývojářů. Čínský Tencent vstupuje do Bohemia Interactive

Do největšího českého vývojáře her Bohemia Interactive vstoupila jako minoritní akcionář čínská internetová firma Tencent Holding. ČTK to dnes sdělili zástupci české společnosti, cenu transakce ani velikost prodaného podílu nezveřejnili. Bohemia bude i nadále fungovat pod současným vedením manažerského týmu, majoritní podíl zůstává v rukou dosavadních českých majitelů.

Logo české počítačové firmy Bohemia Interactive Studio | Foto: ČTK / ČTK

"Jsme rádi, že prohlubujeme naše vztahy s Tencentem, jednou z nejvýznamnějších internetových i herních společností na světě. Těšíme se, že budeme pracovat na našich současných i budoucích projektech s podporou silného partnera, který nás po mnoho let zná a chápe náš jedinečný přístup k vývoji on-line her," uvedl ředitel Bohemia Interactive Marek Španěl. Firma se tak podle něj zařadí po bok špičkových světových herních studií, ve kterých působí Tencent jako strategický investor, například Epic Games nebo Paradox Interactive. Roboti místo lidí. Do deseti let zanikne třetina profesí, tvrdí vědci Přečíst článek › Specializovaný server The Information loni s odvoláním na obeznámený zdroj informoval o tom, že Tencent společnost koupil. Firma ale tehdy zprávy o transakci popřela. The Information hovořil o nákupu 70 až 80 procent firmy za zhruba 260 milionů dolarů, což tehdy představovalo více než šest miliard Kč. Podle předsedy Asociace českých herních vývojářů Pavla Baráka je prodej minoritních podílů pro české vývojářské firmy pozitivní zprávou. "Ukazuje to, že je odvětví zdravé, že je o ně zájem na mezinárodní scéně," řekl ČTK. Podobné prodeje pak podle něj zviditelňují český trh, což může přilákat pozornost dalších nadnárodních herních firem. Bohemia Interactive loni prodala 5,7 milionu kopií her za 1,6 miliardy korun. Dařilo se hlavním titulům jako DayZ nebo Arma 3. Hry si vyzkoušelo 14 milionů aktivních hráčů, uvedla společnost v lednu. Hospodářský výsledek nezveřejnila. Předloni firma utržila za hry 1,5 miliardy korun. Hernímu průmyslu se loni podle firmy dařilo, pro samotnou firmu to byl prodejně druhý nejúspěšnější rok za více než dvacetiletou historii společnosti. Firma zaměstnává více než 350 lidí v šesti pobočkách v ČR, Nizozemsku a Thajsku. Za založením firmy Bohemia Interactive v roce 1999 stáli bratři Marek a Ondřej Španělové. Zakladatel Amazonu míří do ústraní. Bezos se rozhodl skončit na postu ředitele Přečíst článek › Obrat českých počítačových herních společností dosáhl předloni 4,5 miliardy korun, vzrostl tak meziročně o pětinu. Loni obrat podle odhadů mohl vzrůst na pět miliard korun, uvedla studie o stavu herního průmyslu, kterou v červnu zveřejnila Asociace českých herních vývojářů. V ČR bylo loni 110 firem, které vyvíjely hry. Výroba podle asociace násobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce. Většina společností v ČR - 67 procent - vyvíjí hry pro konzole a PC, na mobilní trh se soustřeďuje menší část. Naprostá většina zákazníků je ze zahraničí, zejména ze Spojených států, Německa, Velké Británie, Ruska a Číny. Více než polovina vývojářských studií sídlí v Praze, následuje Brno s 23 procenty, Ostrava s pěti procenty a Olomouc se třemi procenty. Ve zbytku republiky je 16 procent firem.