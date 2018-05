Boj o CEFC: Skupina J&T „nepřátelsky“ převzala dceřiné firmy Číňanů

Pro evropské státy je existenční nutností vydržet pohromadě. Na konferenci Výzvy pro Evropu to dnes řekla eurokomisařka Věra Jourová. Zároveň se postavila za návrh, aby Evropská unie rozhodovala o méně oblastech, ale zajistila v nich lepší spolupráci než dosud. Česko by podle eurokomisařky také mělo být v EU aktivnější a nemělo by čekat na to, až jiné státy nebo evropské instituce dojdou k rozhodnutí.