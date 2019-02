Boj proti Huawei je zbytečný. Čína může sítě sledovat i bez něj, tvrdí experti

Ofenziva Spojených států proti čínské telekomunikační společnosti Huawei je podle části bezpečnostních expertů přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé. Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Z ničeho není patrné, že by státem sponzorovaní hackeři preferovali technologii nějakého výrobce před jinými, konstatovali odborníci. Například hackeři podporovaní Kremlem využívají routery a další síťová zařízení firem, které nejsou ruské. Pokud se Číňané budou chtít infiltrovat do globálních sítí, „udělají to bez ohledu na typ zařízení, které používáte,“ řekl Jan-Peter Kleinhans z berlínského názorového centra Stiftung Neue Verantwortung. Petříček se setkal s bezpečnostním poradcem Boltonem. Řešili kyberbezpečnost Přečíst článek › Za vysoce nepravděpodobný řada expertů považuje jeden z nejběžnějších argumentů USA, že Huawei může do svých zařízení instalovat tajný software, který by mohla čínská rozvědka využít o odposlechům nebo přerušování přenosu dat. Takové riziko je podle nich téměř nulové, protože společnost by riskovala odhalení a tím i spoluvinu. Priscilla Moriuchiová, která do roku 2017 pracovala v americké Národní agentuře pro bezpečnost (NSA) a nyní je analytičkou ve firmě Recorded Future zabývající se kybernetickou bezpečností uvedla, že spolu s dalšími zaměstnanci NSA byla pověřena hledáním podloudného softwaru firmy Huawei, který by byl produktem čínské tajné služby. Nikdy ho ale nenalezli. Hrozba pro sdílení informací Pro představitele Spojených států je společnost Huawei, tedy největší dodavatel informačních a komunikačních řešení na světě, stále něco víc než jenom nedůvěryhodným zástupcem čínské rozvědky. Přední americký diplomat pro kybernetickou politiku Robert Strayer uvedl, že Huawei je povinen dbát rozkazů čínské komunistické strany podle zákona z roku 2017, který „nutí své občany a společnosti k účasti na zpravodajských činnostech“. Finanční správa vyhověla firmě Huawei. Zrušila tendr na daňový portál Přečíst článek › Ministr zahraničí Mike Pompeo minulý týden naznačil, že použití zařízení Huawei by mohlo ohrozit sdílení zpravodajských informací s USA a mohlo by zapříčinit, že vojenské základny budou umístěny jinde. Jeho slova mohla cílit na spojence NATO, včetně Polska a České republiky, kde má Huawei silné postavení, poznamenala agentura AP. Evropští spojenci se zdráhají přijmout v kauze Huawei přístup Spojených států. Představitelé Británie a Německa dali najevo, že na celoplošný zákaz zařízení Huawei nepřistoupí. Německo poukázalo na to, že „přímé vyloučení určitého výrobce z rozšíření sítí 5G není v této době právně možné a ani není v plánu“. Americká špionáž Ironií je, že Spojené státy se samy angažují v aktivitách, z nichž obviňují Huawei. Podle tajných dokumentů, které v roce 2013 zveřejnil počítačový odborník a bývalý spolupracovník NSA Edward Snowden, sledovaly Spojené státy telefonní a internetovou komunikaci milionů občanů po celém světě. Snažíte se blokovat náš průmyslový rozvoj, obvinila Čína Spojené státy Přečíst článek ›

Autor: ČTK