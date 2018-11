Boj proti kamionům? Plaťte mýto, chtějí obce na jižní Moravě. Spolurozhodnou

/INFOGRAFIKA/ Každá budoucí matka ví, že to nejlepší, co může z hlediska zdravého vývoje dítěti dát, je mateřské mléko. Pediatr by vyjmenoval spoustu důvodů, proč tomu tak je. K těm nejdůležitějším patří imunita kojenců. A tu může podpořit protein BAFF.