Boj proti ochraně autorských práv pokračuje. Šéfka YouTube vyzvala tvůrce k akci

„Tato právní norma představuje hrozbu pro vaše živobytí i možnost podělit se o svůj názor se světem,“ upozorňuje Wojcická. „Pokud dojde k jeho implementaci, ohrozí článek 13 stovky tisíc pracovních míst, evropských tvůrců a umělců a všechny, které zaměstnávají.“

Článek 13 evropské směrnice na ochranu autorských práv by přinutil společnosti jako Facebook, Twitter nebo YouTube kontrolovat, zda uživatelský obsah není v rozporu s autorským právem. Celá řada kreativního obsahu, včetně internetových memů, vychází často z duševního vlastnictví jiných.

„Zamyslete se na chvíli nad tím, jakým způsobem by nová směrnice mohla ovlivnit váš kanál a co nejrychleji s tím začněte něco dělat,“ vyzývá šéfka YouTube. „Řekněte pomocí hashtagu #SaveYourInternet na sociálních médiích světu, proč je ekonomika založená na tvůrčím obsahu důležitá a jak se vás právní předpis může dotknout.“

Thank you for using your voice to speak up, @guglielmoscilla . #SaveYourInternet https://t.co/RvZFfM5xgg

Firma, která je součástí portfolia Googlu, si přitom podle Wojcické uvědomuje, že ochrana autorských práv je důležitá a je nutné, aby vlastníci dostali adekvátně zaplaceno. „Proto jsme vyvinuli program Content ID, který vyhledává videa s chráněným obsahem a majitelům licencí vyplácí adekvátní podíl ze zisku,“ vysvětluje.

Úprava evropské legislativy by přitom takový systém narušila a umožnila by firmě „povolit pouze obsah od několika velkých společností, které drží většinu autorských práv ve svých rukou“. Uživatelé na území Evropské unie by přišli o přístup k velké části obsahu, který je na YouTube k dispozici.

„To zahrnuje i obsáhlou knihovnu vzdělávacích videí, jako například jazykových lekcí, manuálů ke cvičení nebo návodů všeho druhu,“ říká Wojcická. „Jsme odhodláni pracovat na nalezení lepší cesty, ale v tuto chvíli je důležité nemlčet a ozvat se.“

Thank you to creators around the world who continue to make YouTube an incredible source of creativity and inspiration. I've shared an update on my priorities for the creator community here and in a video on my channel: https://t.co/igF6waPfN7 1/ https://t.co/bbQGDq8OLP