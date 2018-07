Češi berou útokem prodejny s elektronikou. Cílí na ventilátory i klimatizace

V Česku vládnou tropické teploty a horko i sucho podle meteorologů ještě nějakou chvíli vydrží. Češi tak využívají každý prostředek k ochlazení. Co ale dělat, když bazén s vodou není po ruce? Řešením jsou klimatizační jednotky nebo alespoň domácí ventilátory. Lidé tak berou prodejny s elektronikou útokem.

„Prodej klimatizací a větráků vzroste, pokud horko trvá déle. U klimatizací jsou to většinou jeden až dva týdny, u ventilátorů stačí několik dní,“ říká mluvčí společnosti Datart Iva Pavlousková. Ve srovnání s loňským rokem společnost kvůli dlouhodobému horku prodává o desítky procent více výrobků ze sektoru chlazení a prodeje mobilních klimatizací stouply dokonce o stovky procent.

Klimatizace si získávají čím dál větší oblibu Čechů. Podle Pavlouskové je jejich hlavní výhodou, že vzduch v místnosti ochladí, zatímco ventilátory ho pouze rozproudí. Cena mobilních klimatizací je navíc nižší než u těch klasických. Jejich výhodou je možnost přesunu z místnosti do místnosti. Není je navíc nutné složitě instalovat, takže se hodí i do prostor, kde klasická klimatizace, kvůli které je nutné provádět stavební úpravy, nepřipadá v úvahu – například do panelákových bytů.

Horké dny zvyšují i zájem o nové silnější ledničky. „Čím větší je venku vedro, tím více musí lednička chladit, aby dosáhla požadované teploty. Především staré přístroje si svůj konec vyberou zpravidla v letních měsících,“ dodává Pavlousková.

Vysoký zájem o všechny možné formy chlazení potvrzuje i e-shop Mall.cz. Zákazníci nakupují ventilátory i klimatizace po stovkách kusů denně. Prodej je podle mluvčího společnosti Jana Řezáče úzce svázán s aktuálními teplotami i předpovědí počasí na další dny. Ten zatím nechce letošní letní sezónu hodnotit, ale připouští, že díky neobvykle teplému červnu byl její začátek velmi intenzivní.

Zákazníci oproti dřívějšku tíhnou stále více ke klimatizacím. „Výrobci se na tuto kategorii více zaměřují a vyvíjejí nové, úspornější a účinnější modely, které jsou pro zákazníky cenově dostupné. V nabídce lze nalézt i designové modely, po kterých roste poptávka v souvislosti s aktuální kupní silou v ČR,“ vysvětluje Řezáč. „Stále oblíbenější jsou přístroje, které kombinují více funkcí. Kromě chlazení umí i zvlhčovat, odvlhčovat a čistit vzduch, mají dálkové ovládání, časovač či wi-fi.“

Horko potrvá i nadále

Druhý letní měsíc bude podle výhledové předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně nadprůměrný. „Zejména v prvním týdnu bude pokračovat počasí s vysoko nadprůměrnými teplotami, ale i v následujících týdnech po slabém ochlazení zůstanou teploty vzduchu nadnormální. Až ke konci období, v týdnu od 20. srpna, se budou teploty pohybovat kolem běžných hodnot pro danou roční dobu,“ uvádí ČHMÚ.

Počítat nelze ani s větším množstvím srážek. Ty budou podle ČMHÚ dosahovat podprůměrných až průměrných hodnot. „Srážky, zejména v první polovině období, budou mít převážně lokální charakter (přeháňky, bouřky), proto se situace v oblastech, kde přetrvává srážkový deficit, výrazně nezlepší,“ předpovídají meteorologové.