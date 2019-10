Sporná úprava mysliveckého zákona se dostala do vládní novely ve Sněmovně. Předpokládá, že myslivecké úřady by určovaly plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů a myslivců. Důvodem je snaha omezit počty přemnožené spárkaté zvěře, tedy například jelenů a srnců, kteří se živí mimo jiné sazenicemi listnatých stromů a jedlí. Podle kritiků jsou změny byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců.

Senátor Jaroslav Větrovský (ANO) označil mysliveckou část novely za bizarní, podle jejího hlavního kritika Michaela Canova (SLK) myslivce odepisuje. S výtkami vystoupili i další senátoři, kteří se ale navzdory tomu přimlouvali za schválení předlohy. "Kdo rychle dává, dvakrát dává," řekl Petr Koliba (za ANO). Petr Šilar (KDU-ČSL) a Miloš Vystrčil (ODS) navíc upozornili na to, že změna mysliveckého zákona má nabýt účinnosti až za dva roky a lze ji do té doby změnit. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) řekl, že ministerstvo dokončí mysliveckou novelu ještě letos. Zohlední podle něho práva vlastníků honebních pozemků i uživatelů honiteb.

Ohledně náhrad vlastníkům lesů Toman uvedl, že počítá s kompenzacemi celkem 2,5 miliardy korun za roky 2017 a 2018. Za letošek předběžně odhadl náhrady na čtyři miliardy korun, o peníze požádá ministerstvo financí nejpozději v květnu příštího roku.

Výjimky pro sazenice

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese.

Ministerstvu také vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

Sněmovna v předloze zakotvila zákaz privatizace státních lesů. Netýkalo by se to například směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu. Omezit by se také mělo odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin.

Sdružení Hnutí Duha dnes uvedlo, že nyní schválená novela zavádí nejnutnější změny, bez nichž by byla obnova stále se zvětšující plochy holin nemožná. Jde podle něj o nadějný krok pro ozdravení celého lesnického sektoru.