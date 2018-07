Boje o české lesy? Zatím v nich boduje jen kůrovec

Kůrovcová kalamita se v lesích na severu Moravy i dalších regionech Česka stále prohlubuje. Důvodem je nebývale suché počasí v uplynulých týdnech. „První generace kůrovců přišla zhruba o tři týdny dřív. Je možné, že jejich generační vývoj bude rychlejší, a tím pádem bude započata dokonce i čtvrtá generace. To nebývá obvyklé,“ řekl Deníku pověřený ředitel Lesů ČR Tomáš Pospíšil.

Lesníci se proto snaží co nejvíce zabránit škodám, které nechtěný hmyz působí. Zejména se snaží zpracovat co nejvíce napadeného dřeva. „V květnu jsme zpracovali zhruba milion kubíků dříví, což je rekordní množství, jaké ještě nikdy za pouhý měsíc nebylo zpracováno,“ uvedl Pospíšil.

PŘEPLNĚNÉ SKLADY

Protože vytěženého dřeva je mnohem více, než nyní trh zvládne vstřebat, připravují lesníci sklady na aktuálně neprodejné dřevo. „Máme vytipovaných asi 70 hektarů na řadě míst v rámci kalamitních oblastí,“ konstatoval Pospíšil. Nyní mají k dispozici prostor na zhruba 600 tisíc kubíků dřeva.

V současné době začínají v krajích postupně fungovat kalamitní štáby, které by měly mít boj s kůrovcem na starosti. Již je zřídily Moravskoslezský a Plzeňský kraj i Vysočina. V dalších postižených krajích by štáby měly vzniknout do poloviny července. Spolupracovat v nich budou kromě úředníků také vlastníci lesů, inspektoři životního prostředí či zástupci obcí.

„Úkolem kalamitních štábů je především účinná koordinace a sběr informací tak, aby bylo možné přijímat nebo podle potřeby měnit případná opatření,“ řekl Deníku ředitel kanceláře Asociace krajů Jan Hodovský. Kraje nyní hledají možnosti, jak poskytnout vlastníkům podporu z dotací, řeší také otázku financování ochranných opatření a obnovy kůrovcem zasažených lesů.

HUBENÍ HMYZU

Lesníci se zase snaží napadené dřevo asanovat. Kromě odkornění lesníci využívají již týden novou metodu takzvaného fumigování – látka zvaná EDN se vhání do dřeva pokrytého plachtou, kde bez milosti vyhubí kůrovce ve všech jeho vývojových stadiích.

Ministerstvo zemědělství nyní připravuje technickou novelu lesního zákona, která by boj s kůrovcem měla usnadnit. Hodlá také vyjednat výjimku z povolené doby jízd kamionů pro řidiče, kteří z lesů odvážejí napadené dřevo.

Nový ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se již těsně po nástupu do funkce setkal se zástupci ekologů. Navrhl založení společné platformy, v níž by se kvůli boji s kůrovcem sešli odborníci z ministerstev, lesníci i ochránci přírody. „Navrhovala by jak okamžitá, tak výhledová řešení včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesa,“ uvedl Toman. Ministerstvo i ekologové se chtějí soustředit především na ochranu dosud nezasažených oblastí a zabránit dalšímu šíření škůdce.

Záležet bude také na budoucím generálním řediteli Lesů ČR. Pospíšil společnost vede pouze dočasně. Ministerstvo již vyhlásilo výběrové řízení na nového generálního ředitele, jeho uzávěrka bude 11. července. Pospíšil se dosud nerozhodl, zda se bude o funkci ucházet.