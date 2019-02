Vývojem systému nových stíhaček, které mají nahradit německé stroje Eurofighter a francouzský nadzvukový letoun Rafale, byla pověřena francouzská firma Dassault Aviation a evropský výrobce Airbus. Plán je součástí společného německo-francouzského projektu „Systém vzdušného boje budoucnosti“ (Future Combat Air System - FCAS), který v červenci 2017 oznámili francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová.

„Jde o jeden z nejambicióznějších evropských obranných projektů za poslední století,“ uvedl ředitel divize obrany a vesmíru společnosti Airbus Dirk Hoke. Ředitel Dassaultu Eric Trappier označil společný vývoj za „základní kámen k zajištění budoucí strategické autonomie Evropy“. O tom, jak bude nový letoun vypadat, zatím není příliš známo. Vycházet by však mohl z konceptů letounu nové generace z dílny Dassaultu.

O vývoj motoru pro stíhací letoun budoucnosti se postarají francouzský Safran a německá společnost MTU Aero Engines. Technologický demonstrátor by měl být podle plánu hotov v roce 2025, celý systém by měl kompletně nahradit stávající letouny do roku 2040.

Německá ministryně doplnila, že se v nejbližších měsících do projektu zapojí také Španělsko. Představitel francouzské armády pak podle deníku Deutsche Welle uvedl, že se do projektu mohou zapojit i další partneři napříč Evropou.

