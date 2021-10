Ceny v obchodech stoupají. Zdražují nejen potraviny, ale i spotřební zboží či pohonné hmoty. Češi proto hledají všechny způsoby, jak ušetřit. Stále větší popularitu proto získávají nákupy za hranicemi. Výhodný kurz zlotého i nižší ceny lákají do Polska zástupy českých zákazníků.

Tržiště v polských Chalupkách je jen pár stovek metrů za hranicí. Z velké části tam stále jezdí nakupovat Češi | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Vezmeme dva pytle toho zelí, co Marie? A deset kilo brambor k tomu,“ mluví ke své ženě pan Vladimír na tržišti v polských Chałupkách. Do Starého Bohumína je to odtud přes hraniční most asi 500 metrů, z Ostravy po dálnici jste tam za pár minut, takže ve čtvrtek dopoledne převažují mezi zákazníky Češi. „Já bych řekla tak šedesát procent Čechů a čtyřicet Poláků,“ upřesňuje prodavačka Basia.