Spojené království se zmítá v Brexitové kalamitě. Jednání premiérky Theresy Mayové na půdě vlády i parlamentu neberou konce a reálná podoba odchodu Velké Británie z Evropské unie stále nemá jasnější obrysy. Po sjednaném odkladu do 12. dubna se objevují informace o dalším prodloužení lhůty na uzavření dohody. Navzdory nejasné situaci bookmakeři Fortuny vidí v kurzu 2,55 ku jedné jako nepravděpodobnější odchod do konce června. Volání příznivců nového referenda, které by situaci na poslední chvíli zvrátilo, vyslyšena nebudou (1,36 ku jedné).

Jednou z mála jistot v aktuální situaci je, že i kdyby to mělo trvat až do konce roku 2021, Britové se nakonec svého Brexitu v kursu 1,2 ku jedné dočkají. Pravděpodobnější možností je ale to, že Theresa Mayová v křesle premiérky příští Nový rok už neoslaví, což bookmakeři vidí v kurzu 1,06 ku jedné.