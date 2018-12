Brexit může pro Česko znamenat zdražení přepravy zboží nebo oslabení pozice zastánců jaderné energie v Evropské unii. Tuzemští vývozci mají z odchodu Velké Británie z EU obavy a vývoz z Česka do Spojeného království letos poprvé po letech meziročně klesá.

U českých firem zaměřených na export také podle odborníků stoupl v souvislosti s brexitem zájem o zakládání společností přímo v Británii, která je pátým největším obchodním partnerem Česka.

Británie oznámila záměr opustit Evropskou unii před dvěma roky. Lhůta pro vyjednávání vyprší 29. března, ve středu 19. prosince tak bude do plánovaného odchodu zbývat sto dnů.

Problémem může být celní odbavování

Se samotným vstupem na britský trh by čeští kamionoví ani autobusoví dopravci problémy mít neměli. To zajišťuje dřívější dohoda Česka s Británií, sdělil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Problémem ale může být situace s celním odbavováním, pokud Británie nezůstane členem celní unie.

Z dlouhodobého hlediska lze podle Felixe očekávat prodloužení čekacích dob na hranicích, a tím i růst doby a ceny přepravy. "Zákazníci se tak musí připravit na citelné zdražení přeprav," dodal Felix. Podle statistik ministerstva dopravy se loni převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331 tisíc tun zboží.

Čeští vývozci již dříve vyjádřili obavy z brexitu. Na listopadovém Exportním fóru uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk, že je situace kolem plánovaného odchodu Británie z EU nepřehledná a tuzemští vývozci velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech.

Vedoucí kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek řekl v úterý na setkání s novináři, že pro exportéry je nejhorší nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Velké Británie z EU.

V souvislosti s brexitem stoupla u českých exportních firem poptávka po zakládání společností přímo v Británii. ČTK to řekl manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo Michael Dobrovolný.

Příprava i na tvrdý brexit

Partner z oddělení daňových a právních služeb PwC ČR Martin Diviš upozornil, že firmy by měly prověřit, zda jsou připraveny v případě tzv. tvrdého brexitu na změny v režimu daně z přidané hodnoty, vykazování cel i administrativní požadavky. Tvrdý brexit totiž podle Diviše může vést až k povinnosti českých firem registrovat se k DPH v Británii.

Vývoz z Česka do Británie letos poprvé po několika letech meziročně oslabuje. Posledních osm let podle údajů Českého statistického úřadu hodnota českého zboží vyvezeného do Spojeného království vytrvale rostla. Letos ale zatím podle čísel za leden až říjen oproti stejnému období roku 2017 klesla o 3,4 procenta na zhruba 137,4 miliardy korun.

Británie ale dále zůstává pro Česko významným exportním trhem. Zboží za více peněz než do Británie Česko vyváží v posledních letech většinou jen do čtyř států - Německa, Slovenska, Polska a Francie.

Brexit rovněž oslabí skupinu států v EU, které využívají jaderné elektrárny. Británie byla podle mluvčího energetické společnosti ČEZ Ladislava Kříže se svými plány na výstavbu nových jaderných zdrojů v EU v tomto směru Česku spojencem. "Ze současných 28 států EU využívá jadernou energetiku přesně polovina, tedy 14 států. Odchodem Británie se tak misky vah nakloní na stranu států, které jaderné elektrárny nemají," řekl Kříž.

Vliv i na akciové trhy

Brexit také v poslední době hýbá podle analytiků oslovených ČTK s akciovými trhy ve světě. Negativně ovlivnil hlavně akcie britských a irských firem.

Stále aktuální je takzvaný tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z EU bez schválené dohody. Odchod Británie byl stanoven na 29. března 2019, premiérka Theresa Mayová kvůli obavám z odmítnutí dohody hlasování odložila z tohoto týdne na leden.

Odchod Británie z EU bez dohody by znamenal například zavedení kontrol na hranicích podle pravidel Světové obchodní organizace, zavedení cel a netarifních překážek, oslabení libry, komplikace ve vzájemném obchodě, dlouhé uznávání technických norem, zastavení leteckého provozu mezi EU a Británie či nejistotu pro občany EU žijící v Británii a pro Brity žijící v zemích unie.