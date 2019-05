„Obecně je největší problém sehnat brigádníky ve velkých aglomeracích a místech s vysokou koncentrací průmyslu a obchodu. Ale narazit můžete i v malé vísce, kde prostě nikdo, kdo by šel krátkodobě pracovat, není,“ konstatuje prezident asociace pracovních agentur Radovan Burkovič.

Nižší porodnost

Nedostatek zaměstnanců omezuje schopnosti firem dodávat výrobky a služby. Ovlivňuje jak kvalitu, tak dodací lhůty a pro společnosti je vážný problém. I proto mají pro ně brigádníci cenu zlata. A ti jsou si toho, že jich je málo, vědomi. „Klesající zájem o brigády dokonce způsobil to, že brigádníci mají vyšší hodinovou mzdu než stálí zaměstnanci,“ říká Jiří Halbrštát z personální agentury ManpowerGroup.

Důvodů jejich nedostatku je více. Kromě jiného je to nejnižší nezaměstnanost za posledních deset let, takže kdo může, pracuje na stálý pracovní úvazek a má i případný přivýdělek na další pozici. Stálým pracovním úvazkům pak často dávají přednost i vysokoškolští studenti. Jednak je totiž studium drahé, jednak jim to usnadňuje kariéru po promoci.

„Důvodem je i zpřísnění předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do mnoha provozů nemohou brigádníci mladší osmnácti let,“ uvádí Jan Zábranský z Agentury Student.

Studentů je podle něj „nedostatek“ i z jiné příčiny. A tou je nízká porodnost posledních desetiletí. „V roce 2011 bylo v České republice 120 tisíc lidí ve věku osmnácti let. Tento rok je to ale jen devadesát tisíc. Rozdíl 30 tisíc osob je pro trh práce znatelný,“ dodává Jan Zábranský.

Hodinová mzda

Situace je podle něj s výjimkou Olomouckého a Ústeckého kraje špatná v celé republice.

A kolik si mohou brigádníci letos vydělat? „Obvykle se výdělek pohybuje mezi 80 až 170 korunami za hodinu. Výjimkou nejsou ani brigády s odměnami vyššími, na úrovni 200 až 300 korun, především v hlavním městě,“ říká Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC provozující portály Jobs.cz a Práce.cz.

„Ve Středočeském kraji si v průměru vydělají 150 až 170 korun za hodinu. Nejnižší průměrné hodinové mzdy naleznete v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, jejich výše dosahuje 120 až 135 korun,“ říká Halbrštát. Celkově se průměrné mzdy brigádníků pohybují mezi 130 a 160 korunami za hodinu.

Meziročně podle něj hodinové výdělky brigádníků narostly v průměru o deset až patnáct procent. Podle dalších agentur je ale u některých pozic oproti loňsku nárůst mezd až dvacetiprocentní.