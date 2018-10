Británie snížila dotace na hybridy. Preferuje elektromobily

Velká Británie změnila systém dotací na nákup nových vozů. Omezuje podporu plug-in hybridů ve prospěch čistě elektrických modelů. Rozhodnutí vzbudilo hněv mezi představiteli představiteli britského automobilového průmyslu, protože to znamená další ránu pro klesající druhý největší automobilový trh v Evropě. Informovala o tom agentura Reuters.

Kupci hybridních automobilů, které vypouštějí méně než 50 gramů/km oxidu uhličitého a dojezd s nulovými emisemi větší než 113 kilometrů, budou mít nárok na příspěvek 3500 liber (103 tisíc korun), což je o 22 procent méně než podle starých pravidel. V případě automobilů, které produkují až 75 gramů/km oxidu uhičitého a mají nižší dojezd s nulovými emisemi již nebude dotace vyplácena.

„Poté, co se plug-in hybridními modely, jako je Mitsubishi Outlander, staly oblíbenými mezi spotřebiteli, se vláda zaměřuje na modely s nulovými emisemi, jako jsou Nissan Leaf a BMW i3,“ uvedl kabinet ve svém prohlášení. Plug-in hybridy mají na rozdíl od čistých elektromobilů kromě elektromotoru i spalovací motor.

Trh s automobily klesá

Prodej vozidel s alternativním pohonem, které zahrnují různé typy vozů šetrných k životnímu prostředí, je podle údajů profesní organizace britského automobilového průmyslu SMMT (The Society of Motor Manufacturers and Traders) nejrychleji rostoucí částí trhu. Přesto však letos britský automobilový trh v důsledku nižší poklesu o diesely, klesl celkově o 7,5 procenta.

„Předčasné odstranění podpůrných grantů může mít zničující dopad na poptávku. Bez pobídek světové třídy, nebudou ambice vlády světové třídy naplněny,“ varoval šéf SMMT Mike Hawes.