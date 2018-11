Britové brexitem zchudnou, byť EU dávali o 110 miliard víc

Odejdeme, ušetříme, tvrdili zastánci vystoupení Velké Británie z Evropské unie před referendem o brexitu v roce 2016.

Vypadalo to na první pohled logicky, bohatá Velká Británie patřila přes některé úlevy k největším čistým plátcům do společné pokladny EU. Ročně do bruselského rozpočtu odváděla o 4,25 miliardy eur (asi 110 miliard korun) více, než z něj dostávala.

Jenže členství v EU se nedá jen přepočítávat, jak to často dělají mnozí čeští politici, na rozdíl mezi tím, kolik jsme do unijního rozpočtu dali a kolik jsme z něj dostali.

Jak ukázala britská vládní analýza dopadů brexitu, kterou tento týden zveřejnil ministr financí Philip Hammond, Britové na odchodu z unie nevydělají. Ale přes ony „ušetřené“ miliardy eur do unijního rozpočtu zchudnou. Otázka je jen o kolik. A to podle toho, zda se v britském parlamentu podaří prosadit dohodu s EU o odchodu, nebo zda v březnu půjde o „divoký“ brexit.

Dopady by nemusely být katastrofální

Jak ale připustil Hammond a jak potvrzuje i ona vládní studie, pro peněženky Britů i pro celou britskou ekonomiku by bylo nejlepší, kdyby země z unie přece jen neodešla. „Pokud by byla jediným kritériem ekonomika, pak analýza jasně ukazuje, že setrvání v Evropské unii by bylo pro ekonomiku lepším vyústěním,“ připustil šéf britských financí Hammond v rozhovoru pro BBC.

Pokud se podaří prosadit ratifikaci smlouvy, kterou v neděli přijaly premiérka Theresa Mayová a hlavy států a vlád zbylé sedmadvacítky EU, nemusely by být ale podle vládní studie dopady odchodu katastrofální. „Premiérčina dohoda s Bruselem zajistí absolutní minimalizaci těchto nákladů,“ uvedl Hammond. I po patnácti letech od brexitu by ale měla být výkonnost ekonomiky o skoro čtyři procenta menší než při setrvání v unii. V případě divokého brexitu je propad dokonce 9,3 procenta, což je pokles srovnatelný jen s velkou finanční krizí roku 2008.

Méně tvrdý dopad odchodu Británie z EU v případě přijetí dojednané dohody je dán především tím, že země bude mít s unií nadále smlouvu o volném obchodu.

Trump nepomůže

Spojené státy, které jsou po Evropské unii pro Londýn největším exportním trhem, však vyjádřily velkou nespokojenost. A daly najevo, že Británie v případě smlouvy s EU nemůže počítat s ulehčením obchodu s USA. Alespoň pokud bude u moci Donald Trump a jeho administrativa.

Pokud si přečteme dohodu Británie s EU, tak je výhodná jen pro unii, tvrdí totiž Trump. A pohrozil, že ze zvláštních ekonomických vztahů s USA, které po referendu Británii sliboval, nic nebude. „Pokud si přečteme dohodu, tak je jasné, že s námi obchodovat nemohou. A to bude špatně,“ uvedl Trump k postavení Britů.