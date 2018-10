Britské odbory bojují proti vypouštění výkalů na skotské koleje

Nově zrekonstruované vysokorychlostní vlaky skotských drah ScotRail si vysloužily ostrou kritiku britské unie odborů v dopravě RMT. Odboráři uvedli, že jsou zděšeni z toho, že je ještě v 21. století možné, aby nové vlaky vypouštěly lidský odpad přímo na koleje. Odborová organizace si stěžuje, že výkaly mohou postříkat její členy. Informovalo o tom BBC.

Vlak skotského železničního dopravce ScotRail. Ilustrační foto.Foto: CC BY-SA 4.0: Geof Sheppard/wikimedia.org

Protesty přišly poté, co se ukázalo, že pouze jeden z nové flotily vysokorychlostních vlaků, které mají spojovat skotská města, je vybavený nádrží na lidský odpad. Samotný dopravce ScotRail pak popsal situaci jako „vzdálenou od ideálu.“

Provozovatel železniční dopravy uvedl, že z 10 nově rekonstruovaných vlaků, které měly vstoupit do provozu, byla pouze vlaková souprava provozovaná na trati mezi Aberdeenem a Edinburghem vybavená rezervoárem.

Odborová organizace RMT přitom již loni v prosinci uzavřela dohodu se skotskou vládní agenturou Transport Scotland a společností ScotRail dohodu, která měla právě ukončit dosavadní praxi vypouštění lidského odpadu na železniční tratě.

„Naši členové jsou oprávněně zděšeni, že se společnost ScotRail se snaží roztrhat čistou dohodu o ukončení špinavé a odporné praxe vyhazování lidských exkrementů na skotské železnice,“ řekl BBC generální sekretář RMT Mick Cash.

„Tento hanebný a zpátečnický krok musí být nyní zastaven a Unie podnikne jakoukoli akci, aby donutila ScotRail dodržet dohodu uzavřenou s odbory. V jedné minutě se ScotRail chlubí svým cílem provozovat nejmodernější železnici na světě a v druhé je zpět u postřikování traťových dělníků lidským odpadem,“ dodal.

Náprava je zatím v nedohlednu

Mluvčí ScotRail potvrdil, že neexistuje časový rámec pro instalaci nádrží na lidské výkaly do vlaků, které byly čerstvě zrenovovány za 54 milionů liber (1,6 miliardy korun). Společnost uvedla, že se snaží, co nejrychleji uvádět zrekonstruované vlaky do provozu, ale na vině je její dodavatel společnost Wabtec, která nedodržela harmonogram.

Abychom zajistili, že budeme schopni poskytovat služby našim zákazníkům, představíme klasické vysokorychlostní vlaky, dokud nebudou k dispozici zmodernizované vlaky Inter7City. Tyto klasické vlaky nebudou mít retenční nádrže, což zdaleka není ideální. Děláme vše, co je v našich silách, abychom to co nejdříve zmírnili,“ napsala společnost ve své tiskové zprávě.

Mluvčí Transport Scotland pak BBC řekla, že v tomto případě úřad s odbory plně sympatizuje. „Skotská vláda přímo financovala předchozí instalační programy, které měly odstranit tuto praxi napříč flotilou ScotRail,“ uvedla.

„Chápeme, že toto dočasné opatření je politováníhodné, ale je nutné podporovat více služeb a pracovních míst v celé zemi při zachování osobní přepravy mezi našimi klíčovými sedmi městy. Společnost Wabtec musí co nejdříve dokončit svou práci, aby mohli cestující a zaměstnanci těžit z těchto zlepšení,“ dodala.

Mluvčí společnost Wabtec BBC řekla, že společnost si nepřeje poskytovat k této záležitosti jakékoli komentáře.