Brno /ANKETA/ – Volných bytů v Brně je málo. A kdo chce bydlet, musí se smířit s dříve nezvykle vysokou cenou. Výstavbu nových bytů přitom často zpomalují přímo Brňané. S developery se snaží nejdříve důkladně projednat důsledky nových staveb pro jejich životy. Podobná situace se opakuje na několika místech ve městě.

Desítky bytů mají vzniknout například v bohunické ulici Netroufalky. Projekt se ale nelíbil místním zastupitelům. „Firma chtěla zástavbou zasáhnout do lesa, s čímž jsme nesouhlasili. Navrhli jsme tedy menší rozsah,“ sdělil bohunický starosta Antonín Crha.

Plánované stovky bytů dělají už několik let starost i Líšeňským. Radní i lidé chtějí se stavebními firmami vyjednávat. Naposledy diskutovali o nové silnici mezi Houbařskou a Podbělovou ulicí. „Firmy chtějí rychle stavět, ale my zatím nevíme, jak nás to ovlivní. Jen v Líšni je od minulého roku asi 250 nových bytů. Na Brno je to málo, ale na Líšeň hodně,“ řekl starosta městské části Břetislav Štefan.

Kde v Brně nechtějí nové byty

∙ V Bohunicích odmítli zastupitelé výstavbu bytových domů v ulici Netroufalky. Nelíbí se jim, že by zasahovaly až do lesa.

∙ V Líšni se dlouhodobě snaží omezovat stavbu bytů. Založili občanské sdružení, které prosazuje zájmy lidí z okolí.

∙ Radní v Maloměřicích nechtějí novou výstavbu kvůli dopravnímu přetížení městské části.

Místní dokonce založili sdružení Pro pohodu bydlení v Líšni, které se plánovanou masovou výstavbou zabývá a prosazuje zájmy lidí z okolí. „Lidé mají k developerům nedůvěru, bojí se o kvalitu bydlení. Na papíře vypadají projekty dobře, skutečnost je ale jiná,“ dodal Štefan.

Zástupci města proto podporují diskuze mezi lidmi a developery. „Osvědčily se třeba v Černovicích, kde měli místní velký problém s výstavbou na Kaménkách. Lidé nikdy nebudou jásat, že jim někdo vedle domů staví. Z diskuze ale zjistíme například to, jak můžeme stavbu regulovat,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.

Lidem často vadí hustější doprava. Podobné to je i v Maloměřicích, kde chce společnost Kaláb postavit přes 180 nových bytů. „Městská část je dopravně přetížená. Nechceme plošnou výstavbu, dokud město a kraj neschválí koncepční řešení,“ prohlásila starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková.

Investor negativní postoj městské části vnímá. „Je to teď v Brně moderní. Od města a zákazníků ovšem máme kladné ohlasy,“ řekl za stavební firmu Tomáš Kaláb.

Podle odborníků může být v příštích měsících tlak na výstavbu nových domů nižší. Vysoká poptávka po bytech se totiž v Brně začíná pomalu snižovat. „Může za to zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, lidé častěji hledají nájemní bydlení. Lidé navíc s koupí bytu vyčkávají, protože počítají se snížením ceny. Prodávající naopak vrhli své byty na trh, což by mohlo znamenat pokles cen,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda. Cenu bydlení ale dlouhodobě zvyšuje nízká nezaměstnanost.