Sen o novostavbě se čím dál více vzdaluje Kateřině Novákové z Brna. „Všem by se líbilo bydlet v novém bytě, kde by mohli i ovlivnit jeho rozložení, ale ceny jsou tak vysoké, že na to mladí nemají a proto je jednodušší jít do podnájmu. Podmínky pro schválení hypotéky tomu také nepomáhají a pokud nemáte rodinu, která vám půjčí nebo bude ručit vlastním majetkem je téměř nemožné na hypotéku dosáhnout,“ sděluje mladá žena.