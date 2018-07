Brněnské letiště otevírá novou linku. Přímý let do Milána nabídne Ryanair

Přímo do Milána si lidé nově od října dvakrát týdně zaletí z brněnského letiště. Novou destinaci nabídne zájemcům společnost Ryanair. První let je symbolicky naplánovaný na 28. října na sté výročí vzniku Československa.

O nové lince v pátek informovalo vedení letiště. „Když skupina Accolade vstoupila do společnosti Letiště Brno, slíbil jsem, že Brno rozlétáme. Dnes oznamujeme první novou linku. Milán-Bergamo je oblíbenou destinací cestujících z našeho regionu a stejně tak Brno a Jihomoravský kraj jsou perfektní destinace pro turistiku i podnikání, takže věřím, že linka bude úspěšná,” okomentoval předseda představenstva společnosti Letiště Brno Milan Kratina.



Do Milána lidé budou moci letět dvakrát týdně, a to od konce října. „Linku se podařilo odstartovat už při příležitosti symbolického data 28. října, tedy přesně na sté výročí vzniku Československa. Prodej letenek už začal na webu Ryanair.com. Společnost tak bude z Brna létat na dvou linkách – na Londýn-Stansted a na Milán-Bergamo,“ sdělila manažerka Ryanairu pro prodej a marketing pro střední Evropu Olga Pawlonka.

Na oslavu této události společnost uvolnila místa na této lince k prodeji od 709 korun pro lety v listopadu a prosinci. „Zarezervovat je bude možné do pondělí,“ doplnila Pawlonka. Společnost Ryanair cestující láká například levnějšími poplatky za zavazadla nebo včasnými lety.



Na nové lince se spolu se zástupci letiště dohodlo i vedení kraje, Jihomoravský kraj totiž letiště pronajímá. „Oceňuji rychlost, s jakou se Ryanairu podařilo novou linku otevřít. Obvykle se hledá volná kapacita na jednu až dvě sezóny dopředu, takže sjednání nové linky už na tuto zimu je mimořádný úspěch. Beru to jako další krok k rozšiřování počtů pravidelných linek pro obyvatele a turisty našeho regionu. Jednání o další možné spolupráci s touto společností budou pokračovat,” uvedl krajský hejtman Bohumil Šimek.



O zavedení nových linek z brněnského letiště Jihomoravský kraj a město Brno usilují dlouhodobě. Původně měl z Brna létat od letošního roku rumunský dopravce BlueAir, mimo jiné i do Milána. Jednání s touto společností, kterou chtěli představitelé kraje a města podpořit 120 miliony korun pro první rok provozu linek, ale definitivně zkrachovala. „Na tuto linku přispívat nebudeme, o penězích se s Ryanairem nebavíme,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.