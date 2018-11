Brněnské letiště spouští další novou pravidelnou linku. Létat bude do Berlína

Jen několik dní po spuštění pravidelné letecké linky z brněnského letiště na italské Milán-Bergamo představili zástupci letiště v úterý další pravidelnou linku. Od úterý 2. dubna 2019 mohou lidé dvakrát týdně létat do Berlína za 641 korun za zpáteční letenku.

Novou pravidelnou leteckou linkou z Brna přepraví cestující do Berlína společnost Ryanair.Foto: Letiště Brno

Podle hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka je nárůst linek zásluha intenzivní komunikace a práce týmu, letiště a letecké společnosti. „Nepochybuji o tom, že i trasa do Berlína bude úspěšná, a to v obou směrech. Jihomoravský kraj i jeho okolí nabízejí nesčetně příležitostí na výlety i pro obchod, takže očekávám, že nová linka k nám přivede další tisíce návštěvníků. V rozšiřování nabídek pravidelných linek létajících na brněnské letiště budeme pokračovat,“ uvedl.

Spokojený je také předseda představenstva letiště Milan Kratina. „V případě Berlína jde o zcela novou trasu, která bude mít v Brně premiéru. Věřím, že naváže na úspěšnou linku do Bergama, která od prvního dne létá téměř plně obsazená. O létání z Brna a do Brna je evidentně velký zájem, což nám dává dobrou pozici pro jednání o možném otevření případných dalších tras,” sdělil.

Do německého hlavního města přepraví cestující společnost Ryanair, cesta bude trvat hodinu a deset minut. „Na oslavu nové linky nabízíme místa se slevou až 518 korun za zpáteční letenky pro lety z Brna od teď až do února 2019. Tato nabídka je dostupná do čtvrteční půlnoci,“ sdělila manažerka společnosti Olga Pawlonka. Letenky je možné zakoupit pouze na webu Ryanair.com.