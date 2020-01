Město proti rozhodnutí úřadu podalo rozklad. „V této chvíli je tedy předčasné tuto záležitost dále komentovat," sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Brno podle úřadu přijalo už v roce 2017 pravidla pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povolený provoz hazardních her, a jež obsahují podmínky pro zařazení dalšího adresního místa do obecně závazné vyhlášky regulující provoz hazardních her. „Město nicméně neumožnilo společnosti Forbes Casino provoz hazardních her, když neudělalo novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu hazardních her a provozovnu uvedeného soutěžitele nezařadilo od ledna 2018 mezi povolená místa,“ sdělil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Provozovna podle úřadu splnila všechny podmínky stanovené v pravidlech a žádost o zařazení provozovny doručila včas. „Provozovna ale byla do vyhlášky zařazená až 22. září 2018,“ zmínil Švanda.

Brno ale nesdělilo úřadu žádné objektivní důvody, proč postupovalo v rozporu s vlastními pravidly a nezařadilo provozovnu Forbes Casino včas mezi povolená adresní místa, čímž firmě zamezilo v případném vstupu na trh.