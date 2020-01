/ANKETA/ Nože, hrnce, formy na pečení nebo žárovky nahradí plněné bagety, věnečky a cukrovinky zase pivo. Nabídka podniků v centru se mění. Legendární domácí potřeby Cimrman v Masarykově ulici střídá pobočka Bagueterie Boulevard. Podobný osud potkal také prostor po cukrárně U Čtyř mamlasů v přízemí stejnojmenného domu na brněnském náměstí Svobody.

V centru Brna zavřelo také železářství Cimrman. Místo něj bude na Masarykově třídě bageterie. | Foto: Deník / Ondřej Požár

Podle urbanisty a architekta Petra Hrůši není dobře, pokud se skladba obchodů v centru řídí jen podle trhu. „Centrum by měli plnit především lidé, co tam bydlí, a neměli by být nucení z něj odjíždět někam do supermarketů na periferii. Malé provozovny z konkurenčních důvodů končí, paradoxně je ale lidé začínají víc vyhledávat a navštěvovat,“ sdělil. Podle něj by různorodost nabídky mohly v budoucnu regulovat město nebo městské části.