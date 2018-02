Brusel potrestal kartely. Přepravci a dodavatelé automobilek zaplatí 14 miliard

„Komise potrestala několik společností za uzavření tajných dohod o námořní přepravě aut a dodávkách automobilových dílů. Tři samostatná rozhodnutí, která jsme dnes přijali, jasně ukazují, že nebudeme tolerovat chování potlačující konkurenci a ovlivňující evropské spotřebitele,“ prohlásila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Tajnou dohodu, která trvala přibližně šest let, uzavřeli přepravci CSAV, K-Line, WWL-Eukor a NYK v říjnu 2006. Ti se údajně vzájemně dohadovali na cenách, rozdělovali si zákazníky a vyměňovali si obchodně citlivé informace. Na existenci kartelu úřady upozornila společnost MOL.

Seven companies are fined a total of €546 mill for taking part in four different cartels relating to cars: Maritime car carriers, spark plugs, 2 x braking systems. And we are not done yet!