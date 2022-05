Nedávný Den otevřených dveří ZD Dolany zavedl téměř 400 stovky návštěvníků i do skladů ovoce Zájezd. Přestože sklad prochází průběžně modernizací, tak vedoucí dolanského ovocnářství Jiří Fišer si je vědom nelehké doby na jablečném trhu. „Aktuální situace je kritická,“ říká na rovinu.

„Je tu velký tlak polských pěstitelů, kteří mohou díky přebytkům na trhu tlačit na snižovaní cen. Zatímco u rostlinných komodit se ceny zvedly zhruba na dvojnásobek, kdežto ceny jablek šly o deset procent dolů. Když si uvědomíme, že například ceny hnojiva se zvedla na troj až čtyřnásobek, tak to nejde nazvat jinak než tragédií,“ říká Jiří Fišer.

Cena medu nejspíše poroste. Přijdeme o zákazníky, obávají se včelaři

V sousedství silnice I/33 je vidět, že v jednom ze sadů se ovocné stromy kácejí. Že by to byl už začátek soumraku ovocnářství? „Jedná se o starší sad, kde připravujeme rekultivace. Výsadbu sadů připravujeme nejméně dva roky dopředu a pravda je, že s ohledem na současnou situaci neplánujeme další výsadbu. Sázeli jsme vloni na podzim, ale co se týká budoucnosti ovocnářství, tak nad ním visí ohromný otazník,“ je si vědom Fišer.

Z téměř 200 hektarů sadů, na kterých družstvo letos hospodaří, patří jabloním téměř osmdesát procent, zbytek jsou hrušně a švestky. Jaká bude letos úroda lze jen těžko předpovídat – může se stát cokoliv. Každopádně když se v dubnu vracely přízemní mrazíky, tak v sadech v okolí Dolan protimrazové svíce nezapalovali. „To je opravdu drahá věc, která se vyplatí na specializovaných sadech. Navíc když byly mrazy, tak u nás stromy ještě nekvetly. Po loňském roce, kdy jsme měli nízkou úrodu, tak nyní stromy kvetou velice vydatně. Uvidíme co přijde v příštích dvou měsících. Úrodu může ovlivnit jakýkoliv výkyv počasí, který způsobí propad plůdku,“ říká Fišer.

Ideální k lisování

Sadaři jsou podle něj schopni uskladnit celou svou úrodu. „Máme pět a půl tisíce tun skladovací kapacity. Aktuálně je uskladněno pět set tun jablek a myslím si, že je to tak akorát, abychom to do podzimu uvolnili,“ dodal.

Ve skladovací hale zaujal návštěvníky provoz moštovací linky. „Při klasickém třídění dojde k oddělení jablek konzumních, která končí na pultech, od jablek dvojkové kvality, která sice mají kosmetickou vadu, ale důležité je, že uvnitř jsou naprosto zdravá, v plné kondici v konzumní zralosti. A právě tato jablka jsou ideální k lisování, aby mezi válci ze sebe vydala v podobě moštu veškeré chutě a co největší výtěžnost,“ popisuje proces lisování, jehož výsledek po šetrné pasteraci končí ve tří a pětilitrových balení.

Sucho trápí i zemědělce na Litoměřicku. Problémem je nedostatek podzemní vody

„Specializujeme se zejména na výrobu moštů z šesti vybraných odrůd jablek. Takhle chutná čerstvý mošt, konkrétně odrůda Šampion,“ nalévá první ze vzorků. Ochutnávající návštěvníci mohli po degustaci odrůdových moštů vhodit žeton do sklenice u svého favorita a konečný součet určil, že nejvíce chutnal Jonagored, což je sladký aromatický mošt s vyrovnanou kyselinou.

Podpůrná opatření

Pěstitelům jablek by alespoň částečně mohla pomoci vláda. Evropská komise představila podpůrná opatření pro nejvíce ohrožená odvětví zemědělství. ČR dostala 270 milionů korun, které může ze státního rozpočtu navýšit až o dvojnásobek této částky. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly by tak zemědělci měli dostat navíc 810 milionů korun.

Mezi odvětvími, která jsou ohrožená vysokými cenami energií, hnojiv nebo současnou složitou situací na mezinárodních trzích jsou také pěstitelé jablek. Návrh ale musí ještě schválit vláda.