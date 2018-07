Budoucnost je tu. V Las Vegas mají autoškolu pro létající vozidla

V posledních měsících se objevují zprávy o dalších a dalších firmách vyvíjejících létající automobily. Mezi všemi vyčnívá společnost Kitty Hawk spoluzakladatele Googlu Larryho Page. Funkční vozidlo má už dnes a co víc, v Las Vegas otevřela malý tréninkový areál pro začínající řidiče, nebo možná spíše piloty.

Přelet nad velkým jezerem poblíž nevadské metropole. To je sen každého, kdo malý hangár společnosti Kitty Hawk nedaleko slavného města hříchu navštíví. Zájemci se tu naučí základy ovládání jednomístného stroje nazvaného The Flyer během kurzu, který trvá pouhých 90 minut. Většinu z nich zabere nacvičování možných nebezpečných situací. Průběh kurzu popsal reportér BBC Dave Lee.

Výcvik začíná základní simulací. V podstatě jde o počítačovou hru, která budoucí piloty seznámí s ovládáním monopostu. V podstatě k tomu stačí dva prvky. Přepínač letové výšky a malý joystick k ovládání směru letu.

Po zvládnutí základů se adept poprvé posadí do létajícího vozu. Jde však zatím pouze o stroj připevněný k zemi. Jeho cílem je podle Leeho odbourat stres a nervozitu z pobytu uvnitř kabiny. Slouží také k nácviku rychlého úniku v případě nebezpečí.

Tým Kitty Hawk má připravený bazén plný míčků, jaký znáte například z dětských koutků, ve kterém si účastníci kurzu vyzkouší situaci, kdy vozidlo přistane na vodní hladině vzhůru nohama.

„Společnost mě bohužel nenechala Flyer vyzkoušet. Musel jsem tak stát na pobřeží a sledovat Brittney Miculkovou, manažerku společnosti, jak s ním nad vodou obratně mánévruje,“ říká smutně Lee.

„Nemusím vůbec o ničem přemýšlet, nechám stroj dělat jeho práci a jen mu říkám kam chci letět. To je na tom to nejkrásnější. Jen letíte překrásným prostředím a v podstatě na nic nemyslíte, jen si to užíváte,“ popisuje zážitky z ovládání vozidla Miculková.

Flyer je jednomístný a vymyká se stávajícím definicím dopravních prostředků. V podstatě se jedná o obrovský dron. Společnost ho vyvíjela potají a poprvé o něm informovala na začátku letošního roku.

Motor pohání nezávisle na sobě 10 vrtulí, což je v podstatě celé to kouzlo. V současné době monopost zvládne létat pouze rychlostí 9,5 kilometru za hodinu a baterie vydrží okolo dvaceti minut. Společnost ho musí testovat nad jezerem, protože ve státě Nevada není povoleno létat nad obydleným územím, ani v noci. Společnost ale věří, že i k tomu časem dojde.

Podle Miculkové se Flyer jednou bude prodávat za cenu dnešních elektrických automobilů, tedy někde mezi čtyřiceti a padesáti tisíci dolarů, tedy mezi 850 tisíci a jedním milionem korun.

„Pracujeme s úřady na tom, abychom našli způsob jak z rekreační aktivity udělat regulérní součást dopravy. Je to pro nás velice důležité, ale zabere to nějaký čas,“ řekl pro BBC hlavní inženýr společnosti Todd Reichert.

Výhodou je nízká hmotnost vozidla, která nepřesahuje americké limity definující ultralehké letadlo. To znamená, že jeho pilot nemusí vlastnit pilotní licenci. Na druhou stranu však se strojem nesmí letět nikdo kdo váží více než 90 kilogramů.

Létání s Flyerem má samozřejmě stále řadu nedostatků. Je velice závislý na počasí a není s ním možné letět, pokud fouká vítr o rychlosti větší než 16 kilometrů v hodině, což je vcelku mírný vánek. Co je ale podstatné je, že je dostupný a snadno ovladatelný. Je nadějí, že létající automobily brzy přestanou být drahou hračkou pro bohaté a vyvolají revoluci v dopravě.

„Všechny limity jsou dočasné,“ řekl BBC Reichart. „Sice chvíli potrvá, než budeme moci létat během hurikánu, ale v dohledné době se jistě dokážeme vypořádat s různým počasím.“

Podle společnosti nedošlo během testování Flyeru k žádným nehodám, alespoň ne ve chvíli, kdy byl na jeho palubě člověk. Několikrát sice v minulosti došlo k nouzovému přistání na vodě, ale nikdy nedošlo ke zranění. Právě bezpečnost bude nejvíce zajímat úřad, ale samozřejmě i každého, kdo do stroje usedne.

„Podle mě je umístění ‚autoškoly‘ geniální. ‚Vyzkoušejte si létající auto!‘, to je přece zážitek jako dělaný pro Las Vegas, přesně ten typ zábavy, který bych někomu koupil k narozeninám,“ uzavírá Lee.

Již nyní je létající vozidlo vzrušující a lákavou atrakcí. Do chvíle, kdy Kitty Hawk dosáhne svého nejvyššího cíle a změní dopravu tak jak ji dnes známe, však je stále ještě daleko.