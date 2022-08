Ten současně uvedl, že ČD už nemají zájem lanovku provozovat a financovat její obnovu. Ta od loňského října po tragickém pádu kabiny nefunguje.

ČD sice kdysi lanovky stavěly a provozovaly, ale dnes jsou vlastníkem už jen jediné poslední.

Kdy bude lanovka na Ještěd, ptají se lidé. Zatím se plánuje postup

"Stávající vedení Českých drah si nemyslí, že lanovky jsou to, na co bychom se měli soustředit a pokud se má rozhodnout, zda investovat 250 nebo 300 milionů korun do obnovy lanové dráhy anebo do nových vlaků pro cestující, tak ta priorita jsou aktuálně nové vlaky,“ objasnil Ješeta.

Podle slov primátora Liberce Jaroslava Zámečníka je město připraveno převzít do své správy lanovou dráhu, zajistit financování její obnovy i následné provozování. Zájem města již v červnu potvrdila rada města.

„Město Liberec je vlastníkem všech pozemků v lokalitě Ještědského areálu a rádi bychom si i do budoucna uchovali kontrolu nad dalším budoucím vývojem a rozvojem areálu. Teď budu následovat další kroky v orgánech města k možnosti převzetí areálu a majetkoprávní úkony. Ty potrvají asi půl roku a rozhodne o nich až nové zastupitelstvo,“ dodal Jaroslav Zámečník.

Mluvčí záchranářů Libereckého kraje: K pádu lanovky jsme vyjížděli poprvé

Město má zájem lanovku převzít a zajistit její opravu, na investici je připraven se podílet i Liberecký kraj. Vzhled lanové dráhy by měl respektovat vzhled hotelu na Ještědu, avšak o tom, jaký typ lanovky tady bude jezdit, zda kyvadlová či oběžný systém, není ještě jasné. Použít lze ovšem oba druhy technického řešení.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta uvedl, že je předčasné mluvit o tom, zda použijí úplně novou technologii nebo obnoví tu stávající. "Neboť bude třeba vyhovět jak zástupcům ochrany životního prostředí, tak památkářům,“ doplnil Martin Půta.

Partnery pro město Liberec jsou i majitelé horského hotelu Ještěd a Tatry Mountain Resorts (TMR), provozovatel lyžařského areálu na Ještědu, který je připraven obnovu podpořit finančně i jako provozovatel. Ten by mohl být například provozovatelem nové lanové dráhy, pokud by byl vybrán v rámci koncesního řízení. Tímto způsobem by město provozovatele a investora hledalo.

Šéf Asociace lanových drah: Lanovky chrání několik bezpečnostních opatření

„Naše představa je, že budeme hledat strategického partnera na projektování, výstavbu a budoucí provozování. Pokud bychom našli soukromého provozovatele, pak by lanová dráha po splacení přešla po dvaceti či třiceti letech do majetku města,“ doplnil Zámečník.

V prvním kroku jde o získání pozemků a budov, které město odkoupí nebo si je dlouhodobě pronajme od Českých drah. Jejich hodnota bude teprve určena znaleckým posudkem, jde o pozemky přímo pod lanovou dráhou a související s jejím provozem. Prvotní odhady jsou desítky milionů korun.

Lanovku na Ještěd zastavila tragédie v říjnu 2021. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů prasklo tažné lano a jedna z kabin lanovky se zřítila na zem, což stálo život průvodčího. Cestující z druhé kabiny se díky bleskové reakci druhého strojvedoucího povedlo zachránit. Přesné příčiny pádu kabiny se dosud zjišťují. Lanovka od té doby není v provozu.