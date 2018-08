Budoucnost vysokorychlostní dopravy? Muskův hyperloop i nadzvuková letadla

Člověk neustále hledá co nejrychlejší způsoby dopravy. Od ukončení provozu Concordů se zatím podobně rychlý prostředek vytvořit nepodařilo. Ve vývoji však je několik zajímavých technologií, které představila britská BBC.

Nadzvukové Concordy představovaly jedinečný způsob rychlodopravy, který dodnes nemá konkurenci. Byly sice drahé a překračovaly hlukové limity, ale kdo by nechtěl cestovat nadzvukovou rychlostí?

Od ukončení jejich provozu v roce 2003 vědci hledají další způsoby, jak co nejrychleji dopravit pasažéry do cílové destinace. Jaká je budoucnost cestování?

Elon Musk a jeho hyperloop

Jednou z možností jsou vlaky systému hyperloop. Jedná se o uzavřené trubice se sníženým odporem vzduchu, kterými se pohybuje kabina s cestujícími, poháněná indukčními motory a vzduchovými kompresory. Systém vymyslel vizionářský miliardář Elon Musk a jeho společnosti Tesla a SpaceX již několik let pracují na vytvoření funkčních prototypů.

Mark Quinn z univerzity v Manchesteru však nadšení nesdílí. „V minulosti již podobné pokusy probíhaly, ale pokaždé narazily na technologické limity. Aby mohl hyperloop fungovat, bylo by potřeba vytvořit podtlak v nepředstavitelně dlouhé trubici. K tomu by ale bylo zapotřebí obrovské množství energie,“ vysvětluje.

Další výzvou jsou přírodní podmínky. Pokud je oblast geologicky aktivní, jakékoli pohyby zemských desek by mohly způsobit značné problémy. Se vzrůstající rychlostí by zase proudění vzduchu okolo kabiny mohlo dosáhnout rychlosti zvuku, což by vedlo k hlasitým zvukům zvýšenému tlaku, vibracím a tím pádem i problémům s ovládáním.

„Elon Musk navrhl řešení v podobě velkého kompresoru na špičce kabiny, který by vzduch zepředu odváděl do prostoru za kabinou. To je sice možné, ale v podstatě tím vzniká tryskový motor, který létá v uzavřené trubici pod zemí,“ říká Quinn.

Žádné optimální řešení tedy v současnosti neexistuje a nelze říci, jestli se nějaké vůbec někdy objeví. Naděje však stále žije. Muskovy společnosti totiž nejsou jedinými subjekty, které se o vývoj technologie hyperloop pokouší. Mezi největší konkurenty patří Virgin Hyperloop One vedená milionářem Robem Lloydem.

Návrat k nadzvukovému létání

Další možností jsou samozřejmě nadzvukové letouny. O jejich vývoj se pokouší například malá společnost Boom Supersonic. Od dob Concordu se technologie posunula, letadlům by v současné době stačily tři motory namísto čtyř, což by pomohlo snížit náklady na palivo.

Problémem nadzvukového létání ale zůstává zvuk. Aerodynamický třesk, který provází prolomení hranice zvuku, je extrémně hlasitý. Zvukovou stránkou supersonické dopravy se zabývá americká vesmírná agentura NASA v rámci projektu QUESST (QUiEt SuperSonic Technology - Tichá nadzvuková technologie)

V současné době se pokouší sestavit tiché nadzvukové dopravní letadlo. „Vývoj, výroba a testování tichého nazdvukového letounu X je dalším logickým krokem v naší cestě za zpřístupněním nadzvukové dopravy veřejnosti,“ prohlásil před dvěma lety Jaiwon Shin z NASA.

V dubnu letošního roku získala smlouvu na vývoj a testování experimentálního letounu X společnost Lockheed Martin z americké Kalifornie.

Cestování pětinásobkem rychlosti zvuku?

Samostatným odvětvím je hypersonické cestování. Tímto výrazem se označují rychlosti převyšující pětinásobek rychlosti zvuku, využívané zejména v armádním raketovém průmyslu.

Němečtí inženýři pracují na konceptu SpaceLiner, což by mělo být hypersonické osobní vesmírné „letadlo“. Momentálně se však potýkají s nedostatkem financí. I pokud by se jim však podařilo získat sponzory, potrvá podle BBC desítky let podobnou technologii vyvinou a stále je tu otázka vysokého hluku.

Řešením mohou být náporové motory

Zdá se tedy, že cestování nadzvukovou rychlostí je ještě daleko. Klíčem k úspěchu by ale mohla být technologie náporových motorů ramjet. Ty při dosažení určité rychlosti dokáží využít k pohonu proudící vzduch, který se uvnitř motoru stlačuje a uvolňuje tepelnou energii.

„Teoreticky to zní skvělě,“ říká Quinn. „Problém je, že čím rychleji by stroj letěl, tím větší teplo motor generuje. Při dosažení určité teploty pak hořící palivo místo generování energie začne rozkládat kyslík a dusík ze vzduchu.

Jako řešení se nabízí dokonalejší technologie nazvaná scramjet, která využívá slabší vlny a nedosahuje tak vysokých teplot.

Problémem nadzvukové dopravy je ale i ekologické hledisko. To by se dalo vyřešit použitím vodíkového pohonu, ovšem pouze za cenu zvýšených energetických nákladů. „Pokud objevíme zdroj energie dostatečně silný a zároveň ekologicky nezávadný, mohl by být vodík pro potřeby pohonu získáván elektrolýzou vody,“ říká Quinn. „K takové technologii ale máme ještě daleko.“