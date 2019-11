K přestěhování sídla na náměstí se firma rozhodla i kvůli tomu, aby měla pod jednou střechou všechny dceřiné společnosti. I proto dojde k menšímu rozšíření budovy o zadní trakt.

Nový vzhled stavby navrhl architekt Tomáš Hruška. „Ponechali jsme původní skelet z osmdesátých let, před který jsme umístili moderní konstrukci. Budova bude v regionu opravdu unikátní, snažili jsme se ale, aby co nejvíce zapadla do okolní zástavby,“ vysvětlil Hruška, který navrhuje stavby hlavně na Slovácku.

Největší plochu budovy zaberou kanceláře, ve kterých zaměstnají asi sto dvacet lidí. Ti budou mít k dispozice také terasu, jídelnu nebo relaxační zónu. „V nejvyšším patře, kde obvykle sedí vedení firem, budou prostory pro odpočinek zaměstnanců s krásným výhledem na zámek a Mlýnský náhon,“ doplnila manažerka Pavlicová. Podobu vnitřních prostorů nyní dokončují.

Stavbaři objekt vybaví několika ekologickými technologiemi, na její střeše budou osazené solární panely. Šetřit životní prostředí bude i úsporné vytápění nebo nádrž na zachycení dešťové vody. Pro auta bude vybudováno i parkoviště s kapacitou zhruba čtyřicet míst a zaměstnanci si budou moci dobít také své elektromobily.

Pouze pro zaměstnance a klienty

Nové sídlo bude přístupné pouze pro zaměstnance a klienty firmy. „Krátce po dokončení plánujeme slavnostní odhalení prostor a veřejnost si zmodernizovanou stavbu prohlédne na dni otevřených dveří,“ popsal Tomáš Kucej z marketingového oddělení ZFP Group. Bývalé sídlo firmy v ulici 17. listopadu přitom brzy získá nové využití. Přestěhují se do něj totiž zaměstnanci České pojišťovny právě z budovy na náměstí.

Většině oslovených Břeclavanů se nová podoba stavby zamlouvá. „Vypadá to pěkně, je to určitě zlepšení oproti stávajícímu stavu,“ zhodnotil vizualizace Miroslav Trnka.

JAN BOHÁČ